ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:16
omb написав: isen
и какой % вернули? и какой у вас тип карты?
согласно программе 2% чистыми, Б5
isen
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:46
Flamingo написав: guntherhouse777 написав: Maksi2 написав:
за 500 я бы открыл, на платине чистыми 4.02% получается, за месяц можно отбить. Если конечно платят за все категории без кидалова в том или ином виде.
Это лучше чем вика, выхлопом на 1% и тем что не надо ждать выходных чтоб отовариться.
Как получается 4.02%?
Макси2 просто не в теме что у платины 5% чистыми - думает это % "до кролячего"
Комрады, все таки в итоге, для клиента с улицы платину реально открыть за 500грн и какой чистый %% ??
Спасибо
STIGA
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:35
STIGA написав: Flamingo написав:
Макси2 просто не в теме что у платины 5% чистыми - думает это % "до кролячего"
Комрады, все таки в итоге, для клиента с улицы платину реально открыть за 500грн и какой чистый %% ??
Спасибо
С языка сняли.
Maksi2
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:37
За 3500
4,93%
guntherhouse777
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:43
Для обсуждения продуктов другого банка перейдите, пожалуйста, в соответствующую ветку. Спасибо.
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vollena71
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:24
Дезинформировал ты меня. только что кто из отделения банка вышел .кэшбэка по коммунальным платежам нет на карте b5
superodesssit
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:31
guntherhouse777 написав:
За 3500
4,93%
Есть же опция за =>500К на депо по 500 грн. приобрести
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Son of Sun
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:12
superodesssit написав:
Дезинформировал ты меня. только что кто из отделения банка вышел .кэшбэка по коммунальным платежам нет на карте b5
Неправда. Будет 1%
https://tascombank.ua/files/__umovy_pro ... 5.2019.pdf
Faceless
Модератор
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:39
да похоже, шо чел через кассу оплатил коммуналку
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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