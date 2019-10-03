RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2941294229432944

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:16

  omb написав:isen и какой % вернули? и какой у вас тип карты?

согласно программе 2% чистыми, Б5
isen
 
Повідомлень: 450
З нами з: 21.12.15
Подякував: 71 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:46

  Flamingo написав:
  guntherhouse777 написав:
  Maksi2 написав:за 500 я бы открыл, на платине чистыми 4.02% получается, за месяц можно отбить. Если конечно платят за все категории без кидалова в том или ином виде.
Это лучше чем вика, выхлопом на 1% и тем что не надо ждать выходных чтоб отовариться.

Как получается 4.02%?

Макси2 просто не в теме что у платины 5% чистыми - думает это % "до кролячего" :mrgreen:


Комрады, все таки в итоге, для клиента с улицы платину реально открыть за 500грн и какой чистый %% ??

Спасибо
STIGA
 
Повідомлень: 13
З нами з: 22.01.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:35

  STIGA написав:
  Flamingo написав:Макси2 просто не в теме что у платины 5% чистыми - думает это % "до кролячего" :mrgreen:


Комрады, все таки в итоге, для клиента с улицы платину реально открыть за 500грн и какой чистый %% ??

Спасибо

С языка сняли.
Maksi2
 
Повідомлень: 253
З нами з: 18.06.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:37

За 3500
4,93%
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4145
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:43

Укрэксимбанк

Для обсуждения продуктов другого банка перейдите, пожалуйста, в соответствующую ветку. Спасибо.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2165
З нами з: 18.09.13
Подякував: 434 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:24

Дезинформировал ты меня. только что кто из отделения банка вышел .кэшбэка по коммунальным платежам нет на карте b5
superodesssit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 28.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:31

  guntherhouse777 написав:За 3500
4,93%

Есть же опция за =>500К на депо по 500 грн. приобрести
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 495
З нами з: 25.04.14
Подякував: 91 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:12

Re: ТАСКОМБАНК

  superodesssit написав:Дезинформировал ты меня. только что кто из отделения банка вышел .кэшбэка по коммунальным платежам нет на карте b5

Неправда. Будет 1%
https://tascombank.ua/files/__umovy_pro ... 5.2019.pdf
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25639
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6028 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:39

  Faceless написав:
  superodesssit написав:Дезинформировал ты меня. только что кто из отделения банка вышел .кэшбэка по коммунальным платежам нет на карте b5

Неправда. Будет 1%
https://tascombank.ua/files/__umovy_pro ... 5.2019.pdf

да похоже, шо чел через кассу оплатил коммуналку
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29265
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2340 раз.
Подякували: 3379 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2941294229432944
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, Google Feedfetcher, melkh, rudnitep, V2, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7353)
04.10.2019 15:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.