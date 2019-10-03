Пишіть яким макаром платили?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:10
Пишіть яким макаром платили?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:19
Квесторе_поверніться ніяк не платив. Я спитав у менеджера банку щодо кешбеку по інтернет -платіжкам, оплата за ком платежі на сайтах постачальників.
Вона сказала, що кешбеку тут немає
Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:25
Есть такая бумажка. Капитальная. Броня.
ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОГРАМИ
«ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК».
Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:34
Це ненадійне джерело інфо.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:54
Re: ТАСКОМБАНК
Если менеджер - не заведующая/заместитель начальника отделения, то послушай менеджера ТАСа и понимай наоборот. Или сразу спросить оф.представителя на форуме - все это я понял в первые же дни.
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