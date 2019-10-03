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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2942294329442945

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:10

  superodesssit написав:Дезинформировал ты меня. только что кто из отделения банка вышел .кэшбэка по коммунальным платежам нет на карте b5

Пишіть яким макаром платили?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:19

Квесторе_поверніться ніяк не платив. Я спитав у менеджера банку щодо кешбеку по інтернет -платіжкам, оплата за ком платежі на сайтах постачальників.
Вона сказала, що кешбеку тут немає
superodesssit
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:25

  superodesssit написав:Квесторе_поверніться ніяк не платив. Я спитав у менеджера банку щодо кешбеку по інтернет -платіжкам, оплата за ком платежі на сайтах постачальників.
Вона сказала, що кешбеку тут немає

Есть такая бумажка. Капитальная. Броня.
ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОГРАМИ
«ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК».
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:34

  superodesssit написав:Квесторе_поверніться ніяк не платив. Я спитав у менеджера банку щодо кешбеку по інтернет -платіжкам, оплата за ком платежі на сайтах постачальників.
Вона сказала, що кешбеку тут немає

Це ненадійне джерело інфо.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:54

Re: ТАСКОМБАНК

Если менеджер - не заведующая/заместитель начальника отделения, то послушай менеджера ТАСа и понимай наоборот. Или сразу спросить оф.представителя на форуме - все это я понял в первые же дни.
Slx
 
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