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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 жов, 2019 13:53
Коллеги, а кто нибудь пробовал платить долларовой Б5 в валюте третьих стран? Комиссия за конвертацию как в тарифах 3%? Или по нормальному, без комиссии, так как мпс фактически выставляет банку платёж в долларе?
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Додано: Суб 05 жов, 2019 14:51
Stringer написав:
Коллеги, а кто нибудь пробовал платить долларовой Б5 в валюте третьих стран? Комиссия за конвертацию как в тарифах 3%? Или по нормальному, без комиссии, так как мпс фактически выставляет банку платёж в долларе?
Вы однако оптимист. С какого перепугу банка будет не пользоваться собственными тарифами, а применять курс МПС? В предавторизационном запросе чётко приходит валюта платежа. Доллары МПС спишется через пару дней, а в блоке будет экзотика - так что вжарят 3% по самые помидоры
. Не сумлевайтесь
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Flamingo
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Додано: Суб 05 жов, 2019 15:02
Flamingo написав: Stringer написав:
Коллеги, а кто нибудь пробовал платить долларовой Б5 в валюте третьих стран? Комиссия за конвертацию как в тарифах 3%? Или по нормальному, без комиссии, так как мпс фактически выставляет банку платёж в долларе?
Вы однако оптимист. С какого перепугу банка будет не пользоваться собственными тарифами, а применять курс МПС? В предавторизационном запросе чётко приходит валюта платежа. Доллары МПС спишется через пару дней, а в блоке будет экзотика - так что вжарят 3% по самые помидоры
. Не сумлевайтесь
Ну а вдруг?
Кто то практически знает как оно происходит?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Stringer
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- Подякували: 1401 раз.
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1
Додано: Суб 05 жов, 2019 15:11
Stringer написав: Flamingo написав: Stringer написав:
Коллеги, а кто нибудь пробовал платить долларовой Б5 в валюте третьих стран? Комиссия за конвертацию как в тарифах 3%? Или по нормальному, без комиссии, так как мпс фактически выставляет банку платёж в долларе?
Вы однако оптимист. С какого перепугу банка будет не пользоваться собственными тарифами, а применять курс МПС? В предавторизационном запросе чётко приходит валюта платежа. Доллары МПС спишется через пару дней, а в блоке будет экзотика - так что вжарят 3% по самые помидоры
. Не сумлевайтесь
Ну а вдруг?
Кто то практически знает как оно происходит?
По б5 не скажу - по Виике вжарили. И по аналогичной ситуации в другом банке вжарили. Я вам 100% гарантирую что они смотрят не по списание МПС а по запросу в момент когда вы чиркаете картой. А дальше уже пофиг дым кто и в чем там спишет.
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Flamingo
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- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 624 раз.
-
- Профіль
-
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на тему
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