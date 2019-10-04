Коллеги, а кто нибудь пробовал платить долларовой Б5 в валюте третьих стран? Комиссия за конвертацию как в тарифах 3%? Или по нормальному, без комиссии, так как мпс фактически выставляет банку платёж в долларе?
Stringer написав:Коллеги, а кто нибудь пробовал платить долларовой Б5 в валюте третьих стран? Комиссия за конвертацию как в тарифах 3%? Или по нормальному, без комиссии, так как мпс фактически выставляет банку платёж в долларе?
Вы однако оптимист. С какого перепугу банка будет не пользоваться собственными тарифами, а применять курс МПС? В предавторизационном запросе чётко приходит валюта платежа. Доллары МПС спишется через пару дней, а в блоке будет экзотика - так что вжарят 3% по самые помидоры . Не сумлевайтесь
Stringer написав:Коллеги, а кто нибудь пробовал платить долларовой Б5 в валюте третьих стран? Комиссия за конвертацию как в тарифах 3%? Или по нормальному, без комиссии, так как мпс фактически выставляет банку платёж в долларе?
Вы однако оптимист. С какого перепугу банка будет не пользоваться собственными тарифами, а применять курс МПС? В предавторизационном запросе чётко приходит валюта платежа. Доллары МПС спишется через пару дней, а в блоке будет экзотика - так что вжарят 3% по самые помидоры . Не сумлевайтесь
Ну а вдруг? Кто то практически знает как оно происходит?
Stringer написав:Коллеги, а кто нибудь пробовал платить долларовой Б5 в валюте третьих стран? Комиссия за конвертацию как в тарифах 3%? Или по нормальному, без комиссии, так как мпс фактически выставляет банку платёж в долларе?
Вы однако оптимист. С какого перепугу банка будет не пользоваться собственными тарифами, а применять курс МПС? В предавторизационном запросе чётко приходит валюта платежа. Доллары МПС спишется через пару дней, а в блоке будет экзотика - так что вжарят 3% по самые помидоры . Не сумлевайтесь
Ну а вдруг? Кто то практически знает как оно происходит?
По б5 не скажу - по Виике вжарили. И по аналогичной ситуации в другом банке вжарили. Я вам 100% гарантирую что они смотрят не по списание МПС а по запросу в момент когда вы чиркаете картой. А дальше уже пофиг дым кто и в чем там спишет.
Представитель Банка, прокомментируйте пожалуйста, как такое могло получиться. Я честно, не хочу пересчитывать транзакции за месяц, чтобы понимать, какой у меня ДОЛЖЕН БЫТЬ баланс. Но он явно не может быть отрицательным, хотя бы потому, что в начале месяца пришел кешбек, и это была ПОСЛЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ по карте.
clientage М-да, очень похоже. Одна из операций в интернет-магазине была выполнена частично. Похоже, в этом случае алгоритм такой: 1. Средства блокируются. 2. Происходит нежданчик, и сумма операции в процессе изменяется. 3. Средства разблокируются. 4. Сумма операции снимается С ОСНОВНОГО СЧЕТА, тем самым загоняя его в минус и теховер.