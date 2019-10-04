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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 жов, 2019 13:53
Re: ТАСКОМБАНК
Коллеги, а кто нибудь пробовал платить долларовой Б5 в валюте третьих стран? Комиссия за конвертацию как в тарифах 3%? Или по нормальному, без комиссии, так как мпс фактически выставляет банку платёж в долларе?
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Додано: Суб 05 жов, 2019 14:51
Вы однако оптимист. С какого перепугу банка будет не пользоваться собственными тарифами, а применять курс МПС? В предавторизационном запросе чётко приходит валюта платежа. Доллары МПС спишется через пару дней, а в блоке будет экзотика - так что вжарят 3% по самые помидоры . Не сумлевайтесь
Додано: Суб 05 жов, 2019 15:02
Ну а вдруг?
Кто то практически знает как оно происходит?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Суб 05 жов, 2019 15:11
По б5 не скажу - по Виике вжарили. И по аналогичной ситуации в другом банке вжарили. Я вам 100% гарантирую что они смотрят не по списание МПС а по запросу в момент когда вы чиркаете картой. А дальше уже пофиг дым кто и в чем там спишет.
Додано: Суб 05 жов, 2019 15:50
Тарифі на сервис TAS2U
TASCOMBANK, Я Так понимаю, что
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:38
Добрый вечер,
Додано: Суб 05 жов, 2019 19:04
Отрицательный баланс
Добрый день!
Представитель Банка, прокомментируйте пожалуйста, как такое могло получиться. Я честно, не хочу пересчитывать транзакции за месяц, чтобы понимать, какой у меня ДОЛЖЕН БЫТЬ баланс. Но он явно не может быть отрицательным, хотя бы потому, что в начале месяца пришел кешбек, и это была ПОСЛЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ по карте.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 19:10
Re: ТАСКОМБАНК
нибойсь на Розетке или еще де в инете чо купили с предавторизацией
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 жов, 2019 19:29
clientage
М-да, очень похоже. Одна из операций в интернет-магазине была выполнена частично.
Похоже, в этом случае алгоритм такой:
1. Средства блокируются.
2. Происходит нежданчик, и сумма операции в процессе изменяется.
3. Средства разблокируются.
4. Сумма операции снимается С ОСНОВНОГО СЧЕТА, тем самым загоняя его в минус и теховер.
Все для клиента
Додано: Суб 05 жов, 2019 19:50
Re: ТАСКОМБАНК
Тасюююня-шкодница, она еще и штраф за овер вам насчитает
Гасите быстрее, а потом ругайтесь
... делайте хоть что-нибудь!
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