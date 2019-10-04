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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2943294429452946

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 13:53

Re: ТАСКОМБАНК

Коллеги, а кто нибудь пробовал платить долларовой Б5 в валюте третьих стран? Комиссия за конвертацию как в тарифах 3%? Или по нормальному, без комиссии, так как мпс фактически выставляет банку платёж в долларе?
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 14:51

  Stringer написав:Коллеги, а кто нибудь пробовал платить долларовой Б5 в валюте третьих стран? Комиссия за конвертацию как в тарифах 3%? Или по нормальному, без комиссии, так как мпс фактически выставляет банку платёж в долларе?

Вы однако оптимист. С какого перепугу банка будет не пользоваться собственными тарифами, а применять курс МПС? В предавторизационном запросе чётко приходит валюта платежа. Доллары МПС спишется через пару дней, а в блоке будет экзотика - так что вжарят 3% по самые помидоры :). Не сумлевайтесь
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 15:02

  Flamingo написав:
  Stringer написав:Коллеги, а кто нибудь пробовал платить долларовой Б5 в валюте третьих стран? Комиссия за конвертацию как в тарифах 3%? Или по нормальному, без комиссии, так как мпс фактически выставляет банку платёж в долларе?

Вы однако оптимист. С какого перепугу банка будет не пользоваться собственными тарифами, а применять курс МПС? В предавторизационном запросе чётко приходит валюта платежа. Доллары МПС спишется через пару дней, а в блоке будет экзотика - так что вжарят 3% по самые помидоры :). Не сумлевайтесь

Ну а вдруг?
Кто то практически знает как оно происходит?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 15:11

  Stringer написав:
  Flamingo написав:
  Stringer написав:Коллеги, а кто нибудь пробовал платить долларовой Б5 в валюте третьих стран? Комиссия за конвертацию как в тарифах 3%? Или по нормальному, без комиссии, так как мпс фактически выставляет банку платёж в долларе?

Вы однако оптимист. С какого перепугу банка будет не пользоваться собственными тарифами, а применять курс МПС? В предавторизационном запросе чётко приходит валюта платежа. Доллары МПС спишется через пару дней, а в блоке будет экзотика - так что вжарят 3% по самые помидоры :). Не сумлевайтесь

Ну а вдруг?
Кто то практически знает как оно происходит?

По б5 не скажу - по Виике вжарили. И по аналогичной ситуации в другом банке вжарили. Я вам 100% гарантирую что они смотрят не по списание МПС а по запросу в момент когда вы чиркаете картой. А дальше уже пофиг дым кто и в чем там спишет.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 15:50

Тарифі на сервис TAS2U

TASCOMBANK, Я Так понимаю, что это старые тарифы на сервисы TAS2U без изменений 4-го сентября, так? А новий pdf есть?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:38

  Slx написав:TASCOMBANK, Я Так понимаю, что это старые тарифы на сервисы TAS2U без изменений 4-го сентября, так? А новий pdf есть?


Добрый вечер, https://tascombank.ua/docs -> "тарифи" -> "тарифи для тебе" -> Тарифи на послуги, що надаються в рамках сервісу «Інтернет-банкінг TAS2U».
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:04

Отрицательный баланс

Добрый день!

Представитель Банка, прокомментируйте пожалуйста, как такое могло получиться. Я честно, не хочу пересчитывать транзакции за месяц, чтобы понимать, какой у меня ДОЛЖЕН БЫТЬ баланс. Но он явно не может быть отрицательным, хотя бы потому, что в начале месяца пришел кешбек, и это была ПОСЛЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ по карте.

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AmberIT
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:10

Re: ТАСКОМБАНК

  AmberIT написав:как такое могло получиться

нибойсь на Розетке или еще де в инете чо купили с предавторизацией :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:29

clientage
М-да, очень похоже. Одна из операций в интернет-магазине была выполнена частично.
Похоже, в этом случае алгоритм такой:
1. Средства блокируются.
2. Происходит нежданчик, и сумма операции в процессе изменяется.
3. Средства разблокируются.
4. Сумма операции снимается С ОСНОВНОГО СЧЕТА, тем самым загоняя его в минус и теховер.

Все для клиента :lol:
AmberIT
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:50

Re: ТАСКОМБАНК

  AmberIT написав:Все для клиента

Тасюююня-шкодница, она еще и штраф за овер вам насчитает :evil:
Гасите быстрее, а потом ругайтесь
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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