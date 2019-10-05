AmberIT написав:clientage
М-да, очень похоже. Одна из операций в интернет-магазине была выполнена частично.
Похоже, в этом случае алгоритм такой:
1. Средства блокируются.
2. Происходит нежданчик, и сумма операции в процессе изменяется.
3. Средства разблокируются.
4. Сумма операции снимается С ОСНОВНОГО СЧЕТА, тем самым загоняя его в минус и теховер.
Все для клиента
Именно так. С магазинами, которые делают сначала блокировку, а потом списание вика глючит и похоже чинится это уже не будет.
Из известных мне - розетка,пампик. Может камрады дополнят список.