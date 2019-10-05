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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 жов, 2019 21:50
AmberIT написав:clientage
М-да, очень похоже. Одна из операций в интернет-магазине была выполнена частично.
Похоже, в этом случае алгоритм такой:
1. Средства блокируются.
2. Происходит нежданчик, и сумма операции в процессе изменяется.
3. Средства разблокируются.
4. Сумма операции снимается С ОСНОВНОГО СЧЕТА, тем самым загоняя его в минус и теховер.
Все для клиента
Именно так. С магазинами, которые делают сначала блокировку, а потом списание вика глючит и похоже чинится это уже не будет.
Из известных мне - розетка,пампик. Может камрады дополнят список.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 23:33
curiousobro написав: AmberIT написав:clientage
М-да, очень похоже. Одна из операций в интернет-магазине была выполнена частично.
Похоже, в этом случае алгоритм такой:
1. Средства блокируются.
2. Происходит нежданчик, и сумма операции в процессе изменяется.
3. Средства разблокируются.
4. Сумма операции снимается С ОСНОВНОГО СЧЕТА, тем самым загоняя его в минус и теховер.
Все для клиента
Именно так. С магазинами, которые делают сначала блокировку, а потом списание вика глючит и похоже чинится это уже не будет.
Из известных мне - розетка,пампик. Может камрады дополнят список.
Если в смс о транзакции нет упоминания о кешбеке, все, надо дергать ГЛ чтоб начислили кешбек, иначе он пропадет.
Блокировки сумм могут быть даже при покупке билетов в интернете у иностранного перевозчика, недавно брал, только я знаю что таз дно и сразу нагибаю его по телефону за мои кровные.
И вам советую, с 1 января жаловаться на горячую линию НБУ на этот недобанк при любом удобном случае, за это НБУ даже кешбек обещает.
От умора. Я даже придумал название этой акции, называется "разори животное".
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Додано: Нед 06 жов, 2019 07:14
curiousobro написав: AmberIT написав:clientage
М-да, очень похоже. Одна из операций в интернет-магазине была выполнена частично.
Похоже, в этом случае алгоритм такой:
1. Средства блокируются.
2. Происходит нежданчик, и сумма операции в процессе изменяется.
3. Средства разблокируются.
4. Сумма операции снимается С ОСНОВНОГО СЧЕТА, тем самым загоняя его в минус и теховер.
Все для клиента
Именно так. С магазинами, которые делают сначала блокировку, а потом списание вика глючит и похоже чинится это уже не будет.
Из известных мне - розетка,пампик. Может камрады дополнят список.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 16:23
Друзi, пiдкажiть, як з мiнiмальними витратами перекинути кошти вiд Тасi в А-банк на "Зелену"? Бо нiчого кращого, нiж з платiвки декiлька сепiв по 5 гривень за один платiж не знайшов. Ну чи або транзитом через ту ж моню, але не хочеться зайвий раз фiнмону монi очi мусолити - бо хоч сума i не досить велика, але чув випадки, що котобанда прискiпується за транзити через них навiть у 30к
Якщо стежинка якась хитра - то можна i в особистi )
Зазделегiдь дякую
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1finanсier
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Додано: Нед 06 жов, 2019 17:43
1finanсier написав:
Друзi, пiдкажiть, як з мiнiмальними витратами перекинути кошти вiд Тасi в А-банк на "Зелену"? Бо нiчого кращого, нiж з платiвки декiлька сепiв по 5 гривень за один платiж не знайшов. Ну чи або транзитом через ту ж моню, але не хочеться зайвий раз фiнмону монi очi мусолити - бо хоч сума i не досить велика, але чув випадки, що котобанда прискiпується за транзити через них навiть у 30к
Якщо стежинка якась хитра - то можна i в особистi )
Зазделегiдь дякую
Может через нал попробовать раз уж деньги на пластинке
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Flamingo
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Додано: Нед 06 жов, 2019 18:17
Кто знает, ТАС2Ю позволяет менять сумму и показания в платежке Киевгаза со счетчиком? И воспринимаются эти показатели Киевгазом как переданные абонентом (как через Моно и Приват)?
Заранее спасибо.
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Slx
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Додано: Нед 06 жов, 2019 18:24
Flamingo написав: 1finanсier написав:
Друзi, пiдкажiть, як з мiнiмальними витратами перекинути кошти вiд Тасi в А-банк на "Зелену"? Бо нiчого кращого, нiж з платiвки декiлька сепiв по 5 гривень за один платiж не знайшов. Ну чи або транзитом через ту ж моню, але не хочеться зайвий раз фiнмону монi очi мусолити - бо хоч сума i не досить велика, але чув випадки, що котобанда прискiпується за транзити через них навiть у 30к
Якщо стежинка якась хитра - то можна i в особистi )
Зазделегiдь дякую
Может через нал попробовать раз уж деньги на пластинке
Нi, грошi ще на депозитi, але час "Ч" вже дуже близько ) Налом в мене вийде майже так само як i декiлька разiв п'ятигривневими сепами, якщо врахувати грошi на проïзд
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1finanсier
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