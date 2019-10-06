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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:13
1finanсier написав:
Нi, грошi ще на депозитi, але час "Ч" вже дуже близько ) Налом в мене вийде майже так само як i декiлька разiв п'ятигривневими сепами, якщо врахувати грошi на проïзд
Нал с таси (покапайте им на мозк что через IBANутые тарифы заставляете их инкасировать кассу), в любом ближайшем отделении привата (которые есть везде) пополнить интернет карту, 3грн сеп куда угодно.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:46
Кассандра написав:
Любезный!
1finanсier написав:
Друзi, пiдкажiть, як з мiнiмальними витратами перекинути кошти вiд Тасi в А-банк на "Зелену"? Бо нiчого кращого, нiж з платiвки декiлька сепiв по 5 гривень за один платiж не знайшов. Ну чи або транзитом через ту ж моню, але не хочеться зайвий раз фiнмону монi очi мусолити - бо хоч сума i не досить велика, але чув випадки, що котобанда прискiпується за транзити через них навiть у 30к
Якщо стежинка якась хитра - то можна i в особистi )
Зазделегiдь дякую
Дякую, приклеïв )
Поки Тася депозит не вiддала,вимушений економити на якостi клею
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:48
curiousobro написав: 1finanсier написав:
Нi, грошi ще на депозитi, але час "Ч" вже дуже близько ) Налом в мене вийде майже так само як i декiлька разiв п'ятигривневими сепами, якщо врахувати грошi на проïзд
Нал с таси (покапайте им на мозк что через IBANутые тарифы заставляете их инкасировать кассу), в любом ближайшем отделении привата (которые есть везде) пополнить интернет карту, 3грн сеп куда угодно.
I у Вашому варiантi є рацiя, дякую )
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:51
Квесторе_поверніться написав: 1finanсier написав:
Друзi, пiдкажiть, як з мiнiмальними витратами перекинути кошти вiд Тасi в А-банк на "Зелену"? Бо нiчого кращого, нiж з платiвки декiлька сепiв по 5 гривень за один платiж не знайшов. Ну чи або транзитом через ту ж моню, але не хочеться зайвий раз фiнмону монi очi мусолити - бо хоч сума i не досить велика, але чув випадки, що котобанда прискiпується за транзити через них навiть у 30к
Якщо стежинка якась хитра - то можна i в особистi )
Зазделегiдь дякую
Нал найкраще.
По стежинках заблокують...якщо там вперше ходите.
Дякую, вiзьму до уваги
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:54
1finanсier
это хорошо, что у вас есть чувство юмора
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Кассандра
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Додано: Нед 06 жов, 2019 22:28
Ох уж эти земляки.b]1finanсier[/b] ,открываю секрет. Для получения депо на плативку ни на Даманский не Ингулец не долгинцево ехать не надо (на социк в Таз тем более).А подойти к любому банкомёту (лучше всего где он рядом с тумбой пополнения стоит) например в отделениях Примата, Варусах и с первого снять ,а во второй тут же пополнить. Однако чувствую Вы вводные данные не досказали. Или проживаете в пригороде или речь о 1-2 лимонах .P.S. Да и с выше высказанными мнениями согласен, лучше нала не придумаешь.
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