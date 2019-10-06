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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2945294629472948

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:45

Re: ТАСКОМБАНК

  1finanсier написав:якщо врахувати грошi на проïзд

Ну если пойдете пешком, то и на проезде сэкономите, и для здоровья пользу принесете ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:13

  1finanсier написав:Нi, грошi ще на депозитi, але час "Ч" вже дуже близько ) Налом в мене вийде майже так само як i декiлька разiв п'ятигривневими сепами, якщо врахувати грошi на проïзд

Нал с таси (покапайте им на мозк что через IBANутые тарифы заставляете их инкасировать кассу), в любом ближайшем отделении привата (которые есть везде) пополнить интернет карту, 3грн сеп куда угодно.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:42

  Flamingo написав:
  1finanсier написав:якщо врахувати грошi на проïзд

Ну если пойдете пешком, то и на проезде сэкономите, и для здоровья пользу принесете ;)

Та далеко ж крокувати, то ж на поновлення спалених калорiй бiльше ïжi знадобиться - i тут додатковi витрати :-)
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:46

  Кассандра написав:
  1finanсier написав:Друзi, пiдкажiть, як з мiнiмальними витратами перекинути кошти вiд Тасi в А-банк на "Зелену"? Бо нiчого кращого, нiж з платiвки декiлька сепiв по 5 гривень за один платiж не знайшов. Ну чи або транзитом через ту ж моню, але не хочеться зайвий раз фiнмону монi очi мусолити - бо хоч сума i не досить велика, але чув випадки, що котобанда прискiпується за транзити через них навiть у 30к
Якщо стежинка якась хитра - то можна i в особистi )
Зазделегiдь дякую :-)

Любезный!



Дякую, приклеïв )
Поки Тася депозит не вiддала,вимушений економити на якостi клею :-)
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:48

  curiousobro написав:
  1finanсier написав:Нi, грошi ще на депозитi, але час "Ч" вже дуже близько ) Налом в мене вийде майже так само як i декiлька разiв п'ятигривневими сепами, якщо врахувати грошi на проïзд

Нал с таси (покапайте им на мозк что через IBANутые тарифы заставляете их инкасировать кассу), в любом ближайшем отделении привата (которые есть везде) пополнить интернет карту, 3грн сеп куда угодно.

I у Вашому варiантi є рацiя, дякую )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:51

  Квесторе_поверніться написав:
  1finanсier написав:Друзi, пiдкажiть, як з мiнiмальними витратами перекинути кошти вiд Тасi в А-банк на "Зелену"? Бо нiчого кращого, нiж з платiвки декiлька сепiв по 5 гривень за один платiж не знайшов. Ну чи або транзитом через ту ж моню, але не хочеться зайвий раз фiнмону монi очi мусолити - бо хоч сума i не досить велика, але чув випадки, що котобанда прискiпується за транзити через них навiть у 30к
Якщо стежинка якась хитра - то можна i в особистi )
Зазделегiдь дякую :-)

Нал найкраще.
По стежинках заблокують...якщо там вперше ходите.

Дякую, вiзьму до уваги
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:54

1finanсier это хорошо, что у вас есть чувство юмора :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:05

  Кассандра написав:1finanсier это хорошо, что у вас есть чувство юмора :)

Ну так на цiх банкiвських форумах вчуся не тiльки банкiвським та фiнансовим примудростям, гумористiв тут теж вистачає :-)
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:28

Ох уж эти земляки.b]1finanсier[/b] ,открываю секрет. Для получения депо на плативку ни на Даманский не Ингулец не долгинцево ехать не надо (на социк в Таз тем более).А подойти к любому банкомёту (лучше всего где он рядом с тумбой пополнения стоит) например в отделениях Примата, Варусах и с первого снять ,а во второй тут же пополнить. Однако чувствую Вы вводные данные не досказали. Или проживаете в пригороде или речь о 1-2 лимонах .P.S. Да и с выше высказанными мнениями согласен, лучше нала не придумаешь.
Дядя Дима
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