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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:22
Re: ТАСКОМБАНК
Таскомбанк краще А-банку)))тому краще залишитися,чим гратися в перекидку)))
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:30
На столбиках у Шапито 18, у Мони 18.5... А тут пока ждемс 19. Посмотрим, шо будет с пополняшкой и мож таки вернёмся )
... делайте хоть что-нибудь!
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