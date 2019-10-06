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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2946294729482949

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:22

Re: ТАСКОМБАНК

Таскомбанк краще А-банку)))тому краще залишитися,чим гратися в перекидку)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:30

На столбиках у Шапито 18, у Мони 18.5... А тут пока ждемс 19. Посмотрим, шо будет с пополняшкой и мож таки вернёмся )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 2946294729482949
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