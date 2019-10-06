Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век. Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать?
balbesik написав:Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век. Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать?
А якщо зайти з іншої сторони? Ощадний рахунок, і потім СЕП?
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balbesik написав:Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век. Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать?
А якщо зайти з іншої сторони? Ощадний рахунок, і потім СЕП?
balbesik написав:Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век. Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать?
Писец конечно. Нет слов для таких работничков, без всяких приуменьшений. Попробуйте разные отделения, может найдется вменяемый кассир. Не верю, что таких не найдется.
Еще попробуйте настрочить запрос на minfin, они там призы дают за самые отмороженные ситуации с банками. Этот явно будет лидером. Писать тута нужно: https://minfin.com.ua/banks/top/
curiousobro Думаю, что все-таки действуют по указивке, есть рядом еще два, может и правда там получится, но на все надо время, специально сегодня с работы опрашивались, чтоб по банкам побегать, в двух все ОК, сняли/позакрывали, а тут уткнулись. И суммы крошечные- до 10к. Ладно, будем думать. когда все получится, кто что посоветует во избежания повторения? Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб
balbesik написав:curiousobro Думаю, что все-таки действуют по указивке, есть рядом еще два, может и правда там получится, но на все надо время, специально сегодня с работы опрашивались, чтоб по банкам побегать, в двух все ОК, сняли/позакрывали, а тут уткнулись. И суммы крошечные- до 10к. Ладно, будем думать. когда все получится, кто что посоветует во избежания повторения? Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб
Можно Альфу - карту вроде можно доставить курьером, что в вашем случае самый нужный сервис. Уже не особо приятный, но бесплатный и функциональный ИБ. Берите пакет с чипом, что гарантирует максимальный срок действия карты.
Аналогично вроде Моно - вашем случае должны организовать доставку.
По остальным не знаю насчет курьерской доставки карт клиентам.
balbesik написав:curiousobro Думаю, что все-таки действуют по указивке, есть рядом еще два, может и правда там получится, но на все надо время, специально сегодня с работы опрашивались, чтоб по банкам побегать, в двух все ОК, сняли/позакрывали, а тут уткнулись. И суммы крошечные- до 10к. Ладно, будем думать. когда все получится, кто что посоветует во избежания повторения? Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб
Можно Альфу - карту вроде можно доставить курьером, что в вашем случае самый нужный сервис. Уже не особо приятный, но бесплатный и функциональный ИБ. Берите пакет с чипом, что гарантирует максимальный срок действия карты.
Аналогично вроде Моно - вашем случае должны организовать доставку.
По остальным не знаю насчет курьерской доставки карт клиентам.
Тоже смотрела в сторону Альфы. Послушаю ещё. Спасибо
balbesik написав:curiousobro Думаю, что все-таки действуют по указивке, есть рядом еще два, может и правда там получится, но на все надо время, специально сегодня с работы опрашивались, чтоб по банкам побегать, в двух все ОК, сняли/позакрывали, а тут уткнулись. И суммы крошечные- до 10к. Ладно, будем думать. когда все получится, кто что посоветует во избежания повторения? Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб
а попросить знакомых или просто прохожих, что бы вас завели, не вариант? В такси вы же как то садились?!