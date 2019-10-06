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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2946294729482949 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 181 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 40 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 51 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 181 Додано: Пон 07 жов, 2019 08:22 Re: ТАСКОМБАНК Таскомбанк краще А-банку)))тому краще залишитися,чим гратися в перекидку))) tarasum

Повідомлень: 280 З нами з: 16.10.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 08:30 На столбиках у Шапито 18, у Мони 18.5... А тут пока ждемс 19. Посмотрим, шо будет с пополняшкой и мож таки вернёмся ) ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 29277 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2341 раз. Подякували: 3382 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 10:49 Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век.

Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать? balbesik Повідомлень: 190 З нами з: 11.04.13 Подякував: 17 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 11:13 balbesik написав: Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век.

Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать? Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век.Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать?



А якщо зайти з іншої сторони? Ощадний рахунок, і потім СЕП? А якщо зайти з іншої сторони? Ощадний рахунок, і потім СЕП? ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн. jay2004 Повідомлень: 1753 З нами з: 19.02.09 Подякував: 48 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 11:18 jay2004 написав: balbesik написав: Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век.

Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать? Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век.Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать?



А якщо зайти з іншої сторони? Ощадний рахунок, і потім СЕП? А якщо зайти з іншої сторони? Ощадний рахунок, і потім СЕП?

Так карта в блоке, не могу ничего в ИБ делать Так карта в блоке, не могу ничего в ИБ делать balbesik Повідомлень: 190 З нами з: 11.04.13 Подякував: 17 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 11:18 balbesik написав: Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век.

Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать? Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век.Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать?



Писец конечно. Нет слов для таких работничков, без всяких приуменьшений.

Попробуйте разные отделения, может найдется вменяемый кассир.

Не верю, что таких не найдется.



Еще попробуйте настрочить запрос на minfin, они там призы дают за самые отмороженные ситуации с банками. Этот явно будет лидером.

Писать тута нужно: https://minfin.com.ua/banks/top/ Писец конечно. Нет слов для таких работничков, без всяких приуменьшений.Попробуйте разные отделения, может найдется вменяемый кассир.Не верю, что таких не найдется.Еще попробуйте настрочить запрос на minfin, они там призы дают за самые отмороженные ситуации с банками. Этот явно будет лидером.Писать тута нужно: curiousobro Повідомлень: 2343 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 338 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 11:33 curiousobro

Думаю, что все-таки действуют по указивке, есть рядом еще два, может и правда там получится, но на все надо время, специально сегодня с работы опрашивались, чтоб по банкам побегать, в двух все ОК, сняли/позакрывали, а тут уткнулись. И суммы крошечные- до 10к.

Ладно, будем думать.

когда все получится, кто что посоветует во избежания повторения?

Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб balbesik Повідомлень: 190 З нами з: 11.04.13 Подякував: 17 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 11:47 balbesik написав: curiousobro

Думаю, что все-таки действуют по указивке, есть рядом еще два, может и правда там получится, но на все надо время, специально сегодня с работы опрашивались, чтоб по банкам побегать, в двух все ОК, сняли/позакрывали, а тут уткнулись. И суммы крошечные- до 10к.

Ладно, будем думать.

когда все получится, кто что посоветует во избежания повторения?

Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб Думаю, что все-таки действуют по указивке, есть рядом еще два, может и правда там получится, но на все надо время, специально сегодня с работы опрашивались, чтоб по банкам побегать, в двух все ОК, сняли/позакрывали, а тут уткнулись. И суммы крошечные- до 10к.Ладно, будем думать.все получится, кто что посоветует во избежания повторения?Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб



Можно Альфу - карту вроде можно доставить курьером, что в вашем случае самый нужный сервис. Уже не особо приятный, но бесплатный и функциональный ИБ. Берите пакет с чипом, что гарантирует максимальный срок действия карты.



Аналогично вроде Моно - вашем случае должны организовать доставку.



По остальным не знаю насчет курьерской доставки карт клиентам. Можно Альфу - карту вроде можно доставить курьером, что в вашем случае самый нужный сервис. Уже не особо приятный, но бесплатный и функциональный ИБ. Берите пакет с чипом, что гарантирует максимальный срок действия карты.Аналогично вроде Моно - вашем случае должны организовать доставку.По остальным не знаю насчет курьерской доставки карт клиентам. curiousobro Повідомлень: 2343 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 338 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 11:54 curiousobro написав: balbesik написав: curiousobro

Думаю, что все-таки действуют по указивке, есть рядом еще два, может и правда там получится, но на все надо время, специально сегодня с работы опрашивались, чтоб по банкам побегать, в двух все ОК, сняли/позакрывали, а тут уткнулись. И суммы крошечные- до 10к.

Ладно, будем думать.

когда все получится, кто что посоветует во избежания повторения?

Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб Думаю, что все-таки действуют по указивке, есть рядом еще два, может и правда там получится, но на все надо время, специально сегодня с работы опрашивались, чтоб по банкам побегать, в двух все ОК, сняли/позакрывали, а тут уткнулись. И суммы крошечные- до 10к.Ладно, будем думать.все получится, кто что посоветует во избежания повторения?Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб



Можно Альфу - карту вроде можно доставить курьером, что в вашем случае самый нужный сервис. Уже не особо приятный, но бесплатный и функциональный ИБ. Берите пакет с чипом, что гарантирует максимальный срок действия карты.



Аналогично вроде Моно - вашем случае должны организовать доставку.



По остальным не знаю насчет курьерской доставки карт клиентам. Можно Альфу - карту вроде можно доставить курьером, что в вашем случае самый нужный сервис. Уже не особо приятный, но бесплатный и функциональный ИБ. Берите пакет с чипом, что гарантирует максимальный срок действия карты.Аналогично вроде Моно - вашем случае должны организовать доставку.По остальным не знаю насчет курьерской доставки карт клиентам.

Тоже смотрела в сторону Альфы. Послушаю ещё.

Спасибо Тоже смотрела в сторону Альфы. Послушаю ещё.Спасибо balbesik Повідомлень: 190 З нами з: 11.04.13 Подякував: 17 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 11:54 balbesik написав: curiousobro

Думаю, что все-таки действуют по указивке, есть рядом еще два, может и правда там получится, но на все надо время, специально сегодня с работы опрашивались, чтоб по банкам побегать, в двух все ОК, сняли/позакрывали, а тут уткнулись. И суммы крошечные- до 10к.

Ладно, будем думать.

когда все получится, кто что посоветует во избежания повторения?

Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб Думаю, что все-таки действуют по указивке, есть рядом еще два, может и правда там получится, но на все надо время, специально сегодня с работы опрашивались, чтоб по банкам побегать, в двух все ОК, сняли/позакрывали, а тут уткнулись. И суммы крошечные- до 10к.Ладно, будем думать.все получится, кто что посоветует во избежания повторения?Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб а попросить знакомых или просто прохожих, что бы вас завели, не вариант? В такси вы же как то садились?! а попросить знакомых или просто прохожих, что бы вас завели, не вариант? В такси вы же как то садились?! логан1919 Повідомлень: 279 З нами з: 15.01.15 Подякував: 7 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2946294729482949 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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