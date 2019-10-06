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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2946294729482949

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:22

Re: ТАСКОМБАНК

Таскомбанк краще А-банку)))тому краще залишитися,чим гратися в перекидку)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:30

На столбиках у Шапито 18, у Мони 18.5... А тут пока ждемс 19. Посмотрим, шо будет с пополняшкой и мож таки вернёмся )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:49

Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век.
Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:13

  balbesik написав:Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век.
Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать?


А якщо зайти з іншої сторони? Ощадний рахунок, і потім СЕП?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:18

  jay2004 написав:
  balbesik написав:Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век.
Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать?


А якщо зайти з іншої сторони? Ощадний рахунок, і потім СЕП?

Так карта в блоке, не могу ничего в ИБ делать
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:18

  balbesik написав:Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век.
Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать?


Писец конечно. Нет слов для таких работничков, без всяких приуменьшений.
Попробуйте разные отделения, может найдется вменяемый кассир.
Не верю, что таких не найдется.

Еще попробуйте настрочить запрос на minfin, они там призы дают за самые отмороженные ситуации с банками. Этот явно будет лидером.
Писать тута нужно: https://minfin.com.ua/banks/top/
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:33

curiousobro
Думаю, что все-таки действуют по указивке, есть рядом еще два, может и правда там получится, но на все надо время, специально сегодня с работы опрашивались, чтоб по банкам побегать, в двух все ОК, сняли/позакрывали, а тут уткнулись. И суммы крошечные- до 10к.
Ладно, будем думать.
когда все получится, кто что посоветует во избежания повторения?
Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:47

  balbesik написав:curiousobro
Думаю, что все-таки действуют по указивке, есть рядом еще два, может и правда там получится, но на все надо время, специально сегодня с работы опрашивались, чтоб по банкам побегать, в двух все ОК, сняли/позакрывали, а тут уткнулись. И суммы крошечные- до 10к.
Ладно, будем думать.
когда все получится, кто что посоветует во избежания повторения?
Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб


Можно Альфу - карту вроде можно доставить курьером, что в вашем случае самый нужный сервис. Уже не особо приятный, но бесплатный и функциональный ИБ. Берите пакет с чипом, что гарантирует максимальный срок действия карты.

Аналогично вроде Моно - вашем случае должны организовать доставку.

По остальным не знаю насчет курьерской доставки карт клиентам.
curiousobro
 
Повідомлень: 2343
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 338 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:54

  curiousobro написав:
  balbesik написав:curiousobro
Думаю, что все-таки действуют по указивке, есть рядом еще два, может и правда там получится, но на все надо время, специально сегодня с работы опрашивались, чтоб по банкам побегать, в двух все ОК, сняли/позакрывали, а тут уткнулись. И суммы крошечные- до 10к.
Ладно, будем думать.
когда все получится, кто что посоветует во избежания повторения?
Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб


Можно Альфу - карту вроде можно доставить курьером, что в вашем случае самый нужный сервис. Уже не особо приятный, но бесплатный и функциональный ИБ. Берите пакет с чипом, что гарантирует максимальный срок действия карты.

Аналогично вроде Моно - вашем случае должны организовать доставку.

По остальным не знаю насчет курьерской доставки карт клиентам.

Тоже смотрела в сторону Альфы. Послушаю ещё.
Спасибо
balbesik
 
Повідомлень: 190
З нами з: 11.04.13
Подякував: 17 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:54

  balbesik написав:curiousobro
Думаю, что все-таки действуют по указивке, есть рядом еще два, может и правда там получится, но на все надо время, специально сегодня с работы опрашивались, чтоб по банкам побегать, в двух все ОК, сняли/позакрывали, а тут уткнулись. И суммы крошечные- до 10к.
Ладно, будем думать.
когда все получится, кто что посоветует во избежания повторения?
Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб
а попросить знакомых или просто прохожих, что бы вас завели, не вариант? В такси вы же как то садились?!
логан1919
 
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