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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2019 12:01
логан1919
Все упирается в ступеньки, по ровной местности пару шагов сделаю,ну и, к сожалению, такая болячка-зараза, что не могу спланировать. Сегодня могу передвигаться, а завтра могу даже не встать.
Ладно, вроде немного отошла, сразу был крик души. Наверное и правда надо как-то самой, мне нервничать нельзя, так что буду думать как это сделать. Эх, мне бы сбросить кг этак 15-20
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balbesik
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Додано: Пон 07 жов, 2019 12:36
balbesik написав:
Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб
Я порекомендовал бы ещё посмотреть в сторону ПриватБанка:
+ функциональный ИБ + возможность удалённо заказывать карты на себя и доверенное лицо с доставкой по адресу;
+ возможность с карт других банков забирать зп и другие выплаты на свою КдВ.
Для минимизации посещения отделения Приват хорошо подходит.
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MASolomko
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Додано: Пон 07 жов, 2019 12:59
MASolomko написав: balbesik написав:
Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб
Я порекомендовал бы ещё посмотреть в сторону ПриватБанка:
+ функциональный ИБ + возможность удалённо заказывать карты на себя и доверенное лицо с доставкой по адресу;
+ возможность с карт других банков забирать зп и другие выплаты на свою КдВ.
Для минимизации посещения отделения Приват хорошо подходит.
Спасибо, Приватом пользуюсь, хотелось бы иметь еще какую-нибудь альтернативу
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balbesik
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Додано: Пон 07 жов, 2019 13:18
balbesik написав: MASolomko написав: balbesik написав:
Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб
Я порекомендовал бы ещё посмотреть в сторону ПриватБанка:
+ функциональный ИБ + возможность удалённо заказывать карты на себя и доверенное лицо с доставкой по адресу;
+ возможность с карт других банков забирать зп и другие выплаты на свою КдВ.
Для минимизации посещения отделения Приват хорошо подходит.
Спасибо, Приватом пользуюсь, хотелось бы иметь еще какую-нибудь альтернативу
В мене в резерві 10 карток різних банків,кожна має свої плюси,тому альтернатив багато)))
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tarasum
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Додано: Пон 07 жов, 2019 13:21
balbesik написав:
Приватом пользуюсь, хотелось бы иметь еще какую-нибудь альтернативу
Тасю нужно в последнюю очередь рассматривать как альтернативу. Вороватый банчок с некомпетентным персоналом и подержкой, а также обнаглевшим от бесконтрольности и безнаказанности руководством.
Для обслуживания в нем нужно крепкое здоровье. Минздрав его не рекомендует, т.к. его посещение вредно для здоровья.
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