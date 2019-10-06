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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2948294929502951>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:01

логан1919
Все упирается в ступеньки, по ровной местности пару шагов сделаю,ну и, к сожалению, такая болячка-зараза, что не могу спланировать. Сегодня могу передвигаться, а завтра могу даже не встать.
Ладно, вроде немного отошла, сразу был крик души. Наверное и правда надо как-то самой, мне нервничать нельзя, так что буду думать как это сделать. Эх, мне бы сбросить кг этак 15-20
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:36

Re: ТАСКОМБАНК

  balbesik написав:Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб
Я порекомендовал бы ещё посмотреть в сторону ПриватБанка:
+ функциональный ИБ + возможность удалённо заказывать карты на себя и доверенное лицо с доставкой по адресу;
+ возможность с карт других банков забирать зп и другие выплаты на свою КдВ.

Для минимизации посещения отделения Приват хорошо подходит.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:59

  MASolomko написав:
  balbesik написав:Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб
Я порекомендовал бы ещё посмотреть в сторону ПриватБанка:
+ функциональный ИБ + возможность удалённо заказывать карты на себя и доверенное лицо с доставкой по адресу;
+ возможность с карт других банков забирать зп и другие выплаты на свою КдВ.

Для минимизации посещения отделения Приват хорошо подходит.

Спасибо, Приватом пользуюсь, хотелось бы иметь еще какую-нибудь альтернативу :D
balbesik
 
Повідомлень: 195
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:18

  balbesik написав:
  MASolomko написав:
  balbesik написав:Рядом есть Альфа, ПУМБ, Аваль, Укрсиб
Я порекомендовал бы ещё посмотреть в сторону ПриватБанка:
+ функциональный ИБ + возможность удалённо заказывать карты на себя и доверенное лицо с доставкой по адресу;
+ возможность с карт других банков забирать зп и другие выплаты на свою КдВ.

Для минимизации посещения отделения Приват хорошо подходит.

Спасибо, Приватом пользуюсь, хотелось бы иметь еще какую-нибудь альтернативу :D

В мене в резерві 10 карток різних банків,кожна має свої плюси,тому альтернатив багато)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:21

  balbesik написав:Приватом пользуюсь, хотелось бы иметь еще какую-нибудь альтернативу :D

Тасю нужно в последнюю очередь рассматривать как альтернативу. Вороватый банчок с некомпетентным персоналом и подержкой, а также обнаглевшим от бесконтрольности и безнаказанности руководством.

Для обслуживания в нем нужно крепкое здоровье. Минздрав его не рекомендует, т.к. его посещение вредно для здоровья.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:55

  balbesik написав:Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине

Я, конечно, понимаю Вашу ситуацию, но с какой радости кассир должен бежать на улицу со своего рабочего места к какому-то такси ?
Что от него ожидается ? Что он будет на улице отдавать/принимать деньги/карточки ? Без компа, без квитанций ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:05

  mustbe написав:
  balbesik написав:Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине

Я, конечно, понимаю Вашу ситуацию, но с какой радости кассир должен бежать на улицу со своего рабочего места к какому-то такси ?
Что от него ожидается ? Что он будет на улице отдавать/принимать деньги/карточки ? Без компа, без квитанций ?

В Ощаде такой вопрос - решался. Договорились подъехать к обеду - кассир вынесла карту.
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:20

  THB написав:
  mustbe написав:
  balbesik написав:Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине

Я, конечно, понимаю Вашу ситуацию, но с какой радости кассир должен бежать на улицу со своего рабочего места к какому-то такси ?
Что от него ожидается ? Что он будет на улице отдавать/принимать деньги/карточки ? Без компа, без квитанций ?

В Ощаде такой вопрос - решался. Договорились подъехать к обеду - кассир вынесла карту.

А ПИН кто/када/как устанавливал в ощАде?
Востаннє редагувалось clientage в Пон 07 жов, 2019 15:20, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:20

  THB написав:кассир вынесла карту.

И как к этому отнеслись десяток бабуль из очереди ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:28

да есть наверно какие-то решения для калясочников
просто не здесь спрашивать
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