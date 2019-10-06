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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2948294929502951

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:18

Когда то ТАС был одним из немногих банков, которые работали с крымчанами, поэтому я там и сидела, сейчас все, надоели. Плюс поменялась ситуация в плане здоровья, открывала и бегала все сама. А сейчас привыкаю к новым реалиям, коляску обещают выдать только к НГ.
balbesik
 
Повідомлень: 195
З нами з: 11.04.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:19

Всем ответившим спасибо за предложения и участие
balbesik
 
Повідомлень: 195
З нами з: 11.04.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:22

  newbie написав:
  balbesik написав:Приватом пользуюсь, хотелось бы иметь еще какую-нибудь альтернативу :D

Тасю нужно в последнюю очередь рассматривать как альтернативу. Вороватый банчок с некомпетентным персоналом и подержкой, а также обнаглевшим от бесконтрольности и безнаказанности руководством.

Для обслуживания в нем нужно крепкое здоровье. Минздрав его не рекомендует, т.к. его посещение вредно для здоровья.

:D :D :D
balbesik
 
Повідомлень: 195
З нами з: 11.04.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 2948294929502951
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