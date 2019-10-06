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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:18
Когда то ТАС был одним из немногих банков, которые работали с крымчанами, поэтому я там и сидела, сейчас все, надоели. Плюс поменялась ситуация в плане здоровья, открывала и бегала все сама. А сейчас привыкаю к новым реалиям, коляску обещают выдать только к НГ.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 16:19
Всем ответившим спасибо за предложения и участие
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Додано: Пон 07 жов, 2019 16:22
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