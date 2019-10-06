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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:18
Когда то ТАС был одним из немногих банков, которые работали с крымчанами, поэтому я там и сидела, сейчас все, надоели. Плюс поменялась ситуация в плане здоровья, открывала и бегала все сама. А сейчас привыкаю к новым реалиям, коляску обещают выдать только к НГ.
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:22
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:44
Re: ТАСКОМБАНК
В этом месяце у меня заканчиваются почти все депозиты в этом и если банк не одумается - то все на выход. А они все удивляются почему такое происходит. Уже месяц как подал заявку на увеличение кредитного лимита по Вике и ни привета ни ответа. Захожу спрашиваю, где хоть смс-ка. Ответ Ваша заявка еще в стадии рассмотрения.
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:47
Під 19% немає?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 07 жов, 2019 17:07
є але я про ті що закінчуються, а тім ще трошки треба підрости поки 16,5.
Додано: Пон 07 жов, 2019 17:25
Взагалі, відсутністю пандуса або підйомника відділення порушує низку законів і вони (а особливо зав. відділенням), м'яко кажучи, мали б носом землю рити, щоб їм це боком не вийшло. І спуститися по сходах до клієнта, якому не забезпечили можливість потрапити у середину - це не така вже й непосильна задача, було б бажання. У невеличкому відділенні, де я обслуговуюсь, ж і пандус (навіть при тому, що підйом лише одна сходинка) і два касири, які, за потреби можуть спокійно вийти у зал, зачинивши касу, і для цього їм не потрібно нічого ні перераховувати, ні опломбовувати. Очевидно, що проблема зовсім не у неможливості, а у відсутності бажання, яку явно необхідно простимулювати кількома скаргами у відповідні органи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 07 жов, 2019 17:43
klug Искренне сочувствую balbesik, но хочу сказать, что ситуации в банках бывают разные. Например в моем - кассиру было запрещено осуществлять выдачу любых ценностей таким образом, чтобы абсолютно все ее действия до момента получения ценности клиентом не были сняты тремя висящими над ней камерами. А банковская карта - тоже ценность (учитывается на внебалансе). Поэтому ни один бы из моих кассиров тоже не вынес ничего из находящегося у него "под отчетом" для выдачи за пределами кассового узла . В подобных ситуациях волевое решение надо принимать руководителю. Но глядя на "состав сотрудников отделений Таси" понимаешь, что в отделениях по сути руководителей то как раз и нет.
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