balbesik написав:

Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век.Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать?