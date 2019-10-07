balbesik написав:Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век. Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать?
У банку є сторінка на фейсбуці - напишіть туди. Не знаю як конкретно ТАС-я, але переважно через цей канал питання вирішується швидше. Якщо відповіді на протязі доби немає, вибираєте на сторінці https://tascombank.ua/our-team членів правління, шукаєте профілі в фейсбук і пишете безпосередньо.
balbesik написав:Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век. Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать?
Я так понял, что уже есть нотариальная доверенность на вашего представителя, а ТАС требует нотариально-заверенную копию этой доверенности. Пусть представитель сходит к нотариусу и там ему сделают нотариально-заверенную копию(может и не одну). Стоить это будет дешевле такси.
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velvet написав:Я так понял, что уже есть нотариальная доверенность на вашего представителя, а ТАС требует нотариально-заверенную копию этой доверенности. Пусть представитель сходит к нотариусу и там ему сделают нотариально-заверенную копию(может и не одну). Стоить это будет дешевле такси.
Прийде з копією - будуть вимагати витяг з Єдиного реєстру виданий у день звернення, ви ніби вперше...
velvet написав:Я так понял, что уже есть нотариальная доверенность на вашего представителя, а ТАС требует нотариально-заверенную копию этой доверенности. Пусть представитель сходит к нотариусу и там ему сделают нотариально-заверенную копию(может и не одну). Стоить это будет дешевле такси.
Прийде з копією - будуть вимагати витяг з Єдиного реєстру виданий у день звернення, ви ніби вперше...
не все требуют витяг з реестру, но практику по ТАСу не знаю...
Востаннє редагувалось velvet в Пон 07 жов, 2019 22:37, всього редагувалось 1 раз.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Може хто в курсі - тася демонструвала на форумі функціональність платіжного чат-бота(платежі по QR-коду) для telegram https://tascombank.ua/news/5cee9ce9aa36b862f7978059 На жаль, лінки на QR мертві. Я так розумію це не @tascombot - там я такої функціональності не бачу.