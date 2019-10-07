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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2949295029512952 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 181 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 40 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 51 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 181 Додано: Пон 07 жов, 2019 21:46 balbesik написав: Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век.

Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать? Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век.Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать?

У банку є сторінка на фейсбуці - напишіть туди. Не знаю як конкретно ТАС-я, але переважно через цей канал питання вирішується швидше. Якщо відповіді на протязі доби немає, вибираєте на сторінці https://tascombank.ua/our-team членів правління, шукаєте профілі в фейсбук і пишете безпосередньо. У банку є сторінка на фейсбуці - напишіть туди. Не знаю як конкретно ТАС-я, але переважно через цей канал питання вирішується швидше. Якщо відповіді на протязі доби немає, вибираєте на сторінцічленів правління, шукаєте профілі в фейсбук і пишете безпосередньо. she_ne_investor Повідомлень: 2491 З нами з: 23.09.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 21:50 balbesik написав: Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век.

Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать? Или я уже психую, или самый де*** банк, даже не 20, а 19 век.Перевыпустила карту, ладно, уже выяснили, что забрать должна только сама, по доверенности нельзя. Сказали можно представителю получить деньги со счета в кассе. Приехал представитель-получить нельзя, вы должны пойти к нотариусу и сделать заверенную копию доверенности и оставить ее у нас. В других банках делают сами себе копии, а тут что- Пентагон? Ладно, хрен с вами- приеду на такси, только выйдите к машине, в отделение не могу попасть-ступеньки, впору повесить на дверь объяву- инвалидам вход запрещен. Они выйти не могут так как карты выдает кассир, и ей надо все считать/опечатывать чтобы выйти. Замкнутый круг. Руки опускаются. Что делать?

Я так понял, что уже есть нотариальная доверенность на вашего представителя, а ТАС требует нотариально-заверенную копию этой доверенности. Пусть представитель сходит к нотариусу и там ему сделают нотариально-заверенную копию(может и не одну). Стоить это будет дешевле такси. Я так понял, что уже есть нотариальная доверенность на вашего представителя, а ТАС требует нотариально-заверенную копию этой доверенности. Пусть представитель сходит к нотариусу и там ему сделают нотариально-заверенную копию(может и не одну). Стоить это будет дешевле такси. промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам» velvet Повідомлень: 2443 З нами з: 06.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 22:17 velvet написав: Я так понял, что уже есть нотариальная доверенность на вашего представителя, а ТАС требует нотариально-заверенную копию этой доверенности. Пусть представитель сходит к нотариусу и там ему сделают нотариально-заверенную копию(может и не одну). Стоить это будет дешевле такси. Я так понял, что уже есть нотариальная доверенность на вашего представителя, а ТАС требует нотариально-заверенную копию этой доверенности. Пусть представитель сходит к нотариусу и там ему сделают нотариально-заверенную копию(может и не одну). Стоить это будет дешевле такси.

Прийде з копією - будуть вимагати витяг з Єдиного реєстру виданий у день звернення, ви ніби вперше... Прийде з копією - будуть вимагати витяг з Єдиного реєстру виданий у день звернення, ви ніби вперше... Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3600 З нами з: 18.08.14 Подякував: 186 раз. Подякували: 462 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 22:30 klug написав: velvet написав: Я так понял, что уже есть нотариальная доверенность на вашего представителя, а ТАС требует нотариально-заверенную копию этой доверенности. Пусть представитель сходит к нотариусу и там ему сделают нотариально-заверенную копию(может и не одну). Стоить это будет дешевле такси. Я так понял, что уже есть нотариальная доверенность на вашего представителя, а ТАС требует нотариально-заверенную копию этой доверенности. Пусть представитель сходит к нотариусу и там ему сделают нотариально-заверенную копию(может и не одну). Стоить это будет дешевле такси.

Прийде з копією - будуть вимагати витяг з Єдиного реєстру виданий у день звернення, ви ніби вперше... Прийде з копією - будуть вимагати витяг з Єдиного реєстру виданий у день звернення, ви ніби вперше... не все требуют витяг з реестру, но практику по ТАСу не знаю... не все требуют витяг з реестру, но практику по ТАСу не знаю... Востаннє редагувалось velvet в Пон 07 жов, 2019 22:37, всього редагувалось 1 раз. промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам» velvet Повідомлень: 2443 З нами з: 06.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 22:36 платіжний чат-бот

https://tascombank.ua/news/5cee9ce9aa36b862f7978059

На жаль, лінки на QR мертві.

Я так розумію це не @tascombot - там я такої функціональності не бачу. Може хто в курсі - тася демонструвала на форумі функціональність платіжного чат-бота(платежі по QR-коду) для telegramНа жаль, лінки на QR мертві.Я так розумію це не @tascombot - там я такої функціональності не бачу. she_ne_investor Повідомлень: 2491 З нами з: 23.09.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 07:45 klug написав: velvet написав: Я так понял, что уже есть нотариальная доверенность на вашего представителя, а ТАС требует нотариально-заверенную копию этой доверенности. Пусть представитель сходит к нотариусу и там ему сделают нотариально-заверенную копию(может и не одну). Стоить это будет дешевле такси. Я так понял, что уже есть нотариальная доверенность на вашего представителя, а ТАС требует нотариально-заверенную копию этой доверенности. Пусть представитель сходит к нотариусу и там ему сделают нотариально-заверенную копию(может и не одну). Стоить это будет дешевле такси.

Прийде з копією - будуть вимагати витяг з Єдиного реєстру виданий у день звернення, ви ніби вперше... Прийде з копією - будуть вимагати витяг з Єдиного реєстру виданий у день звернення, ви ніби вперше...

Вы будете смеяться, но в одном из банков отправили доверенность на проверку и там заявили что не действителен сам бланк, на котором она напечатана, типа поддельный, хотя есть всё-номера,голограмма. Пришлось снова ехать к нотариусу и брать у неё вытяг из реестра бланков (не уверена что правильна назвала реестр, но смысл думаю понятен). Так что у нас возможно все. Вы будете смеяться, но в одном из банков отправили доверенность на проверку и там заявили что не действителен сам бланк, на котором она напечатана, типа поддельный, хотя есть всё-номера,голограмма. Пришлось снова ехать к нотариусу и брать у неё вытяг из реестра бланков (не уверена что правильна назвала реестр, но смысл думаю понятен). Так что у нас возможно все. balbesik Повідомлень: 195 З нами з: 11.04.13 Подякував: 20 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2949295029512952 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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