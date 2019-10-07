2 відділення у місті та 2 різних враження))) як повезе,головне в місті відділення,як правило хороше, там обслуговуюсь)))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:07
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:43
Re: ТАСКОМБАНК
В мене немає претензій до відділень банку в які я захожу, може тому що я знаю що я від них хочу. Але ось сьогодні дзвінок: це з відділення банку Вам до нас треба терміново зайти. Питаю: -Мета. Вам треба переофомити депозит. Так я вже всі операції по ньому зробив і з чого ви взяли що я маю його переоформляти... Зайшов у відділення отримати картку, питаю хто ж то дзвонив з такою пропозицією, так і не знайшов.
Написали нову заяву на підвищення кред ліміта. По старій майже за півтора місяця сказали- відбувся технічний збій. Але і по новій заяві знову тиша.
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:47
Re: ТАСКОМБАНК
Кому то пришли счета за электроенергию от київскі енергетичні послуги?
.......
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:48
Re: ТАСКОМБАНК
... В таз2ю
.......
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:55
У вас є кредитні ліміти в інших банках, якщо є, то скілько якщо не секрет? У мене от є, може тому шмас мені більше тисячкі не дає. Далі по тексту йде безкінечний потік брані на їхню адресу, в якому я порівнюю морське дно та скорінг шмаса. )
Додано: Вів 08 жов, 2019 15:02
Re: ТАСКОМБАНК
В мене і є, і були на момент відкриття карток в ТАСі, і потім, коли в ТАСі підвищували ліміт по обох картках кілька разів.
Додано: Вів 08 жов, 2019 15:40
Faceless Я запитував pavyak. Ви pavyak?
Всі вже в курсі щодо ваших особливих відносин з тасом. Навіщо постійно про це нагадувати?
Додано: Вів 08 жов, 2019 15:58
Re: ТАСКОМБАНК
Суммы в коммунальных менять нельзя, поэтому из-за нарисованного долга по коэффициенту газ приходится платить в других местах
В этом месяце ещё не было счетов
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