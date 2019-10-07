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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 182
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:07

  Maksi2 написав:
  wadziu087 написав:Банк нормальний

Мабуть ви обслуговуваєтесь в банку розташованому у паралельному світі. Бо у мене та ще в багатьох досвід протилежний. :mrgreen:

2 відділення у місті та 2 різних враження))) як повезе,головне в місті відділення,як правило хороше, там обслуговуюсь)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:43

Re: ТАСКОМБАНК

В мене немає претензій до відділень банку в які я захожу, може тому що я знаю що я від них хочу. Але ось сьогодні дзвінок: це з відділення банку Вам до нас треба терміново зайти. Питаю: -Мета. Вам треба переофомити депозит. Так я вже всі операції по ньому зробив і з чого ви взяли що я маю його переоформляти... Зайшов у відділення отримати картку, питаю хто ж то дзвонив з такою пропозицією, так і не знайшов.
Написали нову заяву на підвищення кред ліміта. По старій майже за півтора місяця сказали- відбувся технічний збій. Але і по новій заяві знову тиша.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:47

Re: ТАСКОМБАНК

Кому то пришли счета за электроенергию от київскі енергетичні послуги?
.......
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:48

Re: ТАСКОМБАНК

... В таз2ю
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:55

  pavyak написав:Написали нову заяву на підвищення кред ліміта. По старій майже за півтора місяця сказали- відбувся технічний збій. Але і по новій заяві знову тиша.

У вас є кредитні ліміти в інших банках, якщо є, то скілько якщо не секрет? У мене от є, може тому шмас мені більше тисячкі не дає. Далі по тексту йде безкінечний потік брані на їхню адресу, в якому я порівнюю морське дно та скорінг шмаса. )
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:02

Re: ТАСКОМБАНК

Maksi2 написав:
  pavyak написав:Написали нову заяву на підвищення кред ліміта. По старій майже за півтора місяця сказали- відбувся технічний збій. Але і по новій заяві знову тиша.

У вас є кредитні ліміти в інших банках, якщо є, то скілько якщо не секрет? У мене от є, може тому шмас мені більше тисячкі не дає. Далі по тексту йде безкінечний потік брані на їхню адресу, в якому я порівнюю морське дно та скорінг шмаса. )
В мене і є, і були на момент відкриття карток в ТАСі, і потім, коли в ТАСі підвищували ліміт по обох картках кілька разів.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:40

Faceless Я запитував pavyak. Ви pavyak?
Всі вже в курсі щодо ваших особливих відносин з тасом. Навіщо постійно про це нагадувати?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:58

Re: ТАСКОМБАНК

Суммы в коммунальных менять нельзя, поэтому из-за нарисованного долга по коэффициенту газ приходится платить в других местах

В этом месяце ещё не было счетов
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Alex_ki
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