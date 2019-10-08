Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2951295229532954 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 182 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 40 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 52 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 182 Додано: Вів 08 жов, 2019 21:00 Кассандра написав: Maksi2 написав: Faceless Я запитував pavyak. Ви pavyak?

Всі вже в курсі щодо ваших особливих відносин з тасом. Навіщо постійно про це нагадувати? Я запитував pavyak. Ви pavyak?Всі вже в курсі щодо ваших особливих відносин з тасом. Навіщо постійно про це нагадувати?

А зачем хамить незнакомому человеку? Вас тоже можно обвинить в связи с олегом1964 из Николаева, который всем хамит и всех троллит. Ваш стиль общения очень похож. А также то обстоятельство, что тася вам обоим не наливает лимита А может быть вы его клон? Тогда это всё объясняет А зачем хамить незнакомому человеку? Вас тоже можно обвинить в связи с олегом1964 из Николаева, который всем хамит и всех троллит. Ваш стиль общения очень похож. А также то обстоятельство, что тася вам обоим не наливает лимитаА может быть вы его клон? Тогда это всё объясняет

Ваше сообщение это стопроцентное хамство и оскорбление участника форума. Посмотрим, как поведет себя модератор.

Кроме того, это из-за вашего хамского поведения тас прикрыл пенсам акцию 7% на аптеки. Ваше сообщение это стопроцентное хамство и оскорбление участника форума. Посмотрим, как поведет себя модератор.Кроме того, это из-за вашего хамского поведения тас прикрыл пенсам акцию 7% на аптеки. Востаннє редагувалось Олег1964 в Вів 08 жов, 2019 21:04, всього редагувалось 1 раз. Олег1964 Повідомлень: 359 З нами з: 03.10.16 Подякував: 11 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 21:01 Faceless написав: Maksi2 написав: pavyak написав: Написали нову заяву на підвищення кред ліміта. По старій майже за півтора місяця сказали- відбувся технічний збій. Але і по новій заяві знову тиша. Написали нову заяву на підвищення кред ліміта. По старій майже за півтора місяця сказали- відбувся технічний збій. Але і по новій заяві знову тиша.

У вас є кредитні ліміти в інших банках, якщо є, то скілько якщо не секрет? У мене от є, може тому шмас мені більше тисячкі не дає. Далі по тексту йде безкінечний потік брані на їхню адресу, в якому я порівнюю морське дно та скорінг шмаса. ) У вас є кредитні ліміти в інших банках, якщо є, то скілько якщо не секрет? У мене от є, може тому шмас мені більше тисячкі не дає. Далі по тексту йде безкінечний потік брані на їхню адресу, в якому я порівнюю морське дно та скорінг шмаса. ) В мене і є, і були на момент відкриття карток в ТАСі, і потім, коли в ТАСі підвищували ліміт по обох картках кілька разів. В мене і є, і були на момент відкриття карток в ТАСі, і потім, коли в ТАСі підвищували ліміт по обох картках кілька разів.

Так є. але з останні півроку я їх значно по зменшував. Лишився Тас, Моно, А банка, Приват. Ну в мене по Вікенду 5т. є але я хочу більше. Бо на халяу це влаштовувало з натягом а за абонку рахую що за мало. Так є. але з останні півроку я їх значно по зменшував. Лишився Тас, Моно, А банка, Приват. Ну в мене по Вікенду 5т. є але я хочу більше. Бо на халяу це влаштовувало з натягом а за абонку рахую що за мало. pavyak

Повідомлень: 2234 З нами з: 15.02.10 Подякував: 19 раз. Подякували: 168 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2019 22:51 Олег1964 написав: Кассандра написав: Maksi2 написав: Faceless Я запитував pavyak. Ви pavyak?

Всі вже в курсі щодо ваших особливих відносин з тасом. Навіщо постійно про це нагадувати? Я запитував pavyak. Ви pavyak?Всі вже в курсі щодо ваших особливих відносин з тасом. Навіщо постійно про це нагадувати?

А зачем хамить незнакомому человеку? Вас тоже можно обвинить в связи с олегом1964 из Николаева, который всем хамит и всех троллит. Ваш стиль общения очень похож. А также то обстоятельство, что тася вам обоим не наливает лимита А может быть вы его клон? Тогда это всё объясняет А зачем хамить незнакомому человеку? Вас тоже можно обвинить в связи с олегом1964 из Николаева, который всем хамит и всех троллит. Ваш стиль общения очень похож. А также то обстоятельство, что тася вам обоим не наливает лимитаА может быть вы его клон? Тогда это всё объясняет

Ваше сообщение это стопроцентное хамство и оскорбление участника форума. Посмотрим, как поведет себя модератор.

Кроме того, это из-за вашего хамского поведения тас прикрыл пенсам акцию 7% на аптеки. Ваше сообщение это стопроцентное хамство и оскорбление участника форума. Посмотрим, как поведет себя модератор.Кроме того, это из-за вашего хамского поведения тас прикрыл пенсам акцию 7% на аптеки.

Как я понимаю, вы пожаловались на пост кассандры?! Я конечно не знаю, как поведёт себя модератор, ибо обсуждать действия администрации запрещено правилами форума. Тем более, что я больше читатель чем писатель. Лично я там хамства и оскорблений не заметил. Но вот по второй части вашего поста, про обвинение кассандры в хамском поведении и прикрытии пенсионерам 7 %-ного кэшбека по пенсионным картам, могу сказать, что она очень смахивает на клевету. Почему? Отвечаю - в связи с тем, что я сам пенсионер, я отслеживаю ветку банка постоянно. И могу отвественно заявить, что это только благодаря вашим стенаниям на ветке в конце августа и под своим ником Как я понимаю, вы пожаловались на пост кассандры?! Я конечно не знаю, как поведёт себя модератор, ибо обсуждать действия администрации запрещено правилами форума. Тем более, что я больше читатель чем писатель. Лично я там хамства и оскорблений не заметил. Но вот по второй части вашего поста, про обвинение кассандры в хамском поведении и прикрытии пенсионерам 7 %-ного кэшбека по пенсионным картам, могу сказать, что она очень смахивает на клевету. Почему? Отвечаю - в связи с тем, что я сам пенсионер, я отслеживаю ветку банка постоянно. И могу отвественно заявить, что это только благодаря вашим стенаниям на ветке в конце августа и под своим ником олег1964 и под ником олег196 , который оказался клоном и был заблокирован бессрочно в тот период пока вы сами были в бане по поводу хамства в ПП, тася отключила 7% кэшбека по пенсионным картам. И то что вы троллите форумчан - это тоже правда. Особенно заметно это в последнюю неделю. Просто лень искать. И я думаю, что уже многие адекватные форумчане просто поставили вас в игнор. А всё потому что вы не умеете себя вести в обществе. вы конечно можете посчитать и это оскорблением и хамством с моей стороны( хотя об это судить не вам, а форумчанам), то в таком случае смело жмите кнопку "жалоба" и это уже оценит модератор. Молчунъ Повідомлень: 276 З нами з: 18.11.10 Подякував: 6 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2951295229532954 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Slx і 3 гостейМодератори: ТупУм