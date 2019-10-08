Maksi2 написав:Faceless Я запитував pavyak. Ви pavyak? Всі вже в курсі щодо ваших особливих відносин з тасом. Навіщо постійно про це нагадувати?
А зачем хамить незнакомому человеку? Вас тоже можно обвинить в связи с олегом1964 из Николаева, который всем хамит и всех троллит. Ваш стиль общения очень похож. А также то обстоятельство, что тася вам обоим не наливает лимита А может быть вы его клон? Тогда это всё объясняет
Ваше сообщение это стопроцентное хамство и оскорбление участника форума. Посмотрим, как поведет себя модератор. Кроме того, это из-за вашего хамского поведения тас прикрыл пенсам акцию 7% на аптеки.
Востаннє редагувалось Олег1964 в Вів 08 жов, 2019 21:04, всього редагувалось 1 раз.
pavyak написав:Написали нову заяву на підвищення кред ліміта. По старій майже за півтора місяця сказали- відбувся технічний збій. Але і по новій заяві знову тиша.
У вас є кредитні ліміти в інших банках, якщо є, то скілько якщо не секрет? У мене от є, може тому шмас мені більше тисячкі не дає. Далі по тексту йде безкінечний потік брані на їхню адресу, в якому я порівнюю морське дно та скорінг шмаса. )
В мене і є, і були на момент відкриття карток в ТАСі, і потім, коли в ТАСі підвищували ліміт по обох картках кілька разів.
Так є. але з останні півроку я їх значно по зменшував. Лишився Тас, Моно, А банка, Приват. Ну в мене по Вікенду 5т. є але я хочу більше. Бо на халяу це влаштовувало з натягом а за абонку рахую що за мало.
Maksi2 написав:Faceless Я запитував pavyak. Ви pavyak? Всі вже в курсі щодо ваших особливих відносин з тасом. Навіщо постійно про це нагадувати?
А зачем хамить незнакомому человеку? Вас тоже можно обвинить в связи с олегом1964 из Николаева, который всем хамит и всех троллит. Ваш стиль общения очень похож. А также то обстоятельство, что тася вам обоим не наливает лимита А может быть вы его клон? Тогда это всё объясняет
Ваше сообщение это стопроцентное хамство и оскорбление участника форума. Посмотрим, как поведет себя модератор. Кроме того, это из-за вашего хамского поведения тас прикрыл пенсам акцию 7% на аптеки.
Как я понимаю, вы пожаловались на пост кассандры?! Я конечно не знаю, как поведёт себя модератор, ибо обсуждать действия администрации запрещено правилами форума. Тем более, что я больше читатель чем писатель. Лично я там хамства и оскорблений не заметил. Но вот по второй части вашего поста, про обвинение кассандры в хамском поведении и прикрытии пенсионерам 7 %-ного кэшбека по пенсионным картам, могу сказать, что она очень смахивает на клевету. Почему? Отвечаю - в связи с тем, что я сам пенсионер, я отслеживаю ветку банка постоянно. И могу отвественно заявить, что это только благодаря вашим стенаниям на ветке в конце августа и под своим ником олег1964 и под ником олег196, который оказался клоном и был заблокирован бессрочно в тот период пока вы сами были в бане по поводу хамства в ПП, тася отключила 7% кэшбека по пенсионным картам. И то что вы троллите форумчан - это тоже правда. Особенно заметно это в последнюю неделю. Просто лень искать. И я думаю, что уже многие адекватные форумчане просто поставили вас в игнор. А всё потому что вы не умеете себя вести в обществе. вы конечно можете посчитать и это оскорблением и хамством с моей стороны( хотя об это судить не вам, а форумчанам), то в таком случае смело жмите кнопку "жалоба" и это уже оценит модератор.
кассандра написав:А зачем хамить незнакомому человеку? Вас тоже можно обвинить в связи с олегом1964 из Николаева, который всем хамит и всех троллит. Ваш стиль общения очень похож. А также то обстоятельство, что тася вам обоим не наливает лимита А может быть вы его клон? Тогда это всё объясняет
Ваше сообщение это стопроцентное хамство и оскорбление участника форума. Посмотрим, как поведет себя модератор. Кроме того, это из-за вашего хамского поведения тас прикрыл пенсам акцию 7% на аптеки.
100%-но тут одно: Если олег196 и олег1964 - один и тот же человек, то он тролль.
Кассандра написав:А зачем хамить незнакомому человеку? Вас тоже можно обвинить в связи с олегом1964 из Николаева, который всем хамит и всех троллит. Ваш стиль общения очень похож. А также то обстоятельство, что тася вам обоим не наливает лимита А может быть вы его клон? Тогда это всё объясняет
Ваше сообщение это стопроцентное хамство и оскорбление участника форума. Посмотрим, как поведет себя модератор. Кроме того, это из-за вашего хамского поведения тас прикрыл пенсам акцию 7% на аптеки.
Как я понимаю, вы пожаловались на пост кассандры?! Я конечно не знаю, как поведёт себя модератор, ибо обсуждать действия администрации запрещено правилами форума. Тем более, что я больше читатель чем писатель. Лично я там хамства и оскорблений не заметил. Но вот по второй части вашего поста, про обвинение кассандры в хамском поведении и прикрытии пенсионерам 7 %-ного кэшбека по пенсионным картам, могу сказать, что она очень смахивает на клевету. Почему? Отвечаю - в связи с тем, что я сам пенсионер, я отслеживаю ветку банка постоянно. И могу отвественно заявить, что это только благодаря вашим стенаниям на ветке в конце августа и под своим ником и под ником олег196, который оказался клоном и был заблокирован бессрочно в тот период пока вы сами были в бане по поводу хамства в ПП, тася отключила 7% кэшбека по пенсионным картам. И то что вы троллите форумчан - это тоже правда. Особенно заметно это в последнюю неделю. Просто лень искать. Но уже многие адекватные форумчане поставили вас в игнор. А всё потому что вы не умеете себя вести в обществе. вы конечно можете посчитать и это оскорблением и хамством с моей стороны( хотя об это судить не вам, а форумчанам), то в таком случае смело жмите кнопку "жалоба" и это уже оценит модератор.
Действия модератора не обсуждаются и не обсуждались. Банк прекратил акцию по пенскартам потому, что пришел конец акции. Я тоже пенсионер и когда на форуме попросили объяснить по кешбэку - написал как есть. В ответ особа, которая позволяет себе хамить и в ПП, и в самом форуме, в ПП начала учить жизни, мол никому не говори, а то закроют. А форум разве не для того, чтобы делиться тем, что знаешь? Или молча читать, как молчуны. И эта особа потом пожаловалась (нажала кнопку), на то, чего не было и модератор поставил в бан на семь дней.. Делиться тем, что знаешь, на мой взгляд, это и умение вести себя в обществе. Можете дальше просто читать и не замечать хамства и оскорблений, а меня поставить в игнор.
ПС. Не поленитесь, найдите, пожалуйста, несколько моих постов с хамством и троллингом в отношении других участников форума.
Slx Олег1964 был в бане с 27 августа по 3 сентября, как я понял за хамство в личке. Олег196 зарегистрирован 27 августа. Скорее всего это одно и тоже лицо. Наверное потому ник олег196 и заблокирован бессрочно как клон
Молчунъ написав:Slx Олег1964 был в бане с 27 августа по 3 сентября зкак я понял за хамство в личке. Олег196 зарегистрирован 27 августа. Скорее всего это одно и тоже лицо. Наверное потому ник олег196 и заблокирован бессрочно как клон
А откуда вы знаете, что бан как бы за хамство в личке? Вы муж той особы и это она мне в личке вами грозила?
Олег1964 когда аккаунт заблокирован, то при нажатии на профиль, вверху модератор пишет причину блокировки, тогда там было написано - Заблокирован до 03 сентября, причина - хамство в ПП. А модератору виднее
Молчунъ написав:Олег1964 когда аккаунт заблокирован, то при нажатии на профиль, вверху модератор пишет причину блокировки, тогда там было написано - Заблокирован до 03 сентября, причина - хамство в ПП. А модератору виднее