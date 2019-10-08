Значит был другой, которым она мне грозила в личке.
Если вы адекватны, то очень прошу привести мои посты с хамством и троллингом.
Не нужно убегать и прятаться за игнор.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 23:51
Додано: Сер 09 жов, 2019 00:01
Еще одна любительница таса. Я вас уже троих давно пересчитал. Вы сами как клоны.
Додано: Сер 09 жов, 2019 00:57
Додано: Сер 09 жов, 2019 02:01
Re: ТАСКОМБАНК
Перестаньте делать себе нервы.
Человек в 55 лет уже на пенсии.
Он либо инвалид, либо милиционер. Со всеми вытекающими.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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