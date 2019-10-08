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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 182
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:51

  Молчунъ написав:Олег1964 вы не адекватны - в игнор
ps моя женщина не имеет понятия о финансовых форумах

Значит был другой, которым она мне грозила в личке.
Если вы адекватны, то очень прошу привести мои посты с хамством и троллингом.
Не нужно убегать и прятаться за игнор.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 00:01

  Кассандра написав:А зачем хамить незнакомому человеку? Вас тоже можно обвинить в связи с олегом1964 из Николаева, который всем хамит и всех троллит. Ваш стиль общения очень похож. А также то обстоятельство, что тася вам обоим не наливает лимита :roll: А может быть вы его клон? Тогда это всё объясняет :?

Еще одна любительница таса. Я вас уже троих давно пересчитал. :mrgreen: Вы сами как клоны.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 00:57

  Олег1964 написав:Кроме того, это из-за вашего хамского поведения тас прикрыл пенсам акцию 7% на аптеки.

А-ха-ха. З хворої голови на здорову... Борець за щастя народне.
Требуйте долива пива после отстоя пены (с)
Менше язиком треба треба було ляпати. :wink:
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 02:01

Re: ТАСКОМБАНК

Перестаньте делать себе нервы.
Человек в 55 лет уже на пенсии.
Он либо инвалид, либо милиционер. Со всеми вытекающими.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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