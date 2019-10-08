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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:01

  Faceless написав:
Maksi2 написав:
  pavyak написав:Написали нову заяву на підвищення кред ліміта. По старій майже за півтора місяця сказали- відбувся технічний збій. Але і по новій заяві знову тиша.

У вас є кредитні ліміти в інших банках, якщо є, то скілько якщо не секрет? У мене от є, може тому шмас мені більше тисячкі не дає. Далі по тексту йде безкінечний потік брані на їхню адресу, в якому я порівнюю морське дно та скорінг шмаса. )
В мене і є, і були на момент відкриття карток в ТАСі, і потім, коли в ТАСі підвищували ліміт по обох картках кілька разів.

Так є. але з останні півроку я їх значно по зменшував. Лишився Тас, Моно, А банка, Приват. Ну в мене по Вікенду 5т. є але я хочу більше. Бо на халяу це влаштовувало з натягом а за абонку рахую що за мало.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:56

Re: ТАСКОМБАНК

подскажите,зачисление на Б5 грн п2п без комиссии?
Яша
 
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