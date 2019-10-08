pavyak написав:Написали нову заяву на підвищення кред ліміта. По старій майже за півтора місяця сказали- відбувся технічний збій. Але і по новій заяві знову тиша.
У вас є кредитні ліміти в інших банках, якщо є, то скілько якщо не секрет? У мене от є, може тому шмас мені більше тисячкі не дає. Далі по тексту йде безкінечний потік брані на їхню адресу, в якому я порівнюю морське дно та скорінг шмаса. )
В мене і є, і були на момент відкриття карток в ТАСі, і потім, коли в ТАСі підвищували ліміт по обох картках кілька разів.
Так є. але з останні півроку я їх значно по зменшував. Лишився Тас, Моно, А банка, Приват. Ну в мене по Вікенду 5т. є але я хочу більше. Бо на халяу це влаштовувало з натягом а за абонку рахую що за мало.
Сегодня позвонили с Таса . Допрос с пристрастием "и зачем вам кредит понадобился". Мне всегда трудно отвечать на этот вопрос.Действительно, зачем. Но результат, подняли как просил по Вике, в 3 раза с 5 до 15.