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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:03
Квесторе_поверніться написав: Vint написав:
Я сказал что ищу замену кредитке Привата и сходу дали 10к как фопу, хотя два года назад фопам вообще не давали)
Ви справжній ФОП чи найманий працівник який під ФОПа замаскувався?
Что за глупый вопрос не по теме?
Настоящий.
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Vint
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