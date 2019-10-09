Что за глупый вопрос не по теме?
Настоящий.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:03
Додано: Чет 10 жов, 2019 16:32
Заказал выплату кешбека и пополнил мобилу - около 20 минут ни того, ни другого.
UPD. пополнение прошло за полчаса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
|