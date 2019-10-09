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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:03

  Квесторе_поверніться написав:
  Vint написав:Я сказал что ищу замену кредитке Привата и сходу дали 10к как фопу, хотя два года назад фопам вообще не давали)

Ви справжній ФОП чи найманий працівник який під ФОПа замаскувався? :)

Что за глупый вопрос не по теме?
Настоящий.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:32

Заказал выплату кешбека и пополнил мобилу - около 20 минут ни того, ни другого.

UPD. пополнение прошло за полчаса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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