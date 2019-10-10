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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:03

  Квесторе_поверніться написав:
  Vint написав:Я сказал что ищу замену кредитке Привата и сходу дали 10к как фопу, хотя два года назад фопам вообще не давали)

Ви справжній ФОП чи найманий працівник який під ФОПа замаскувався? :)

Что за глупый вопрос не по теме?
Настоящий.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:32

Заказал выплату кешбека и пополнил мобилу - около 20 минут ни того, ни другого.

UPD. пополнение прошло за полчаса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:54

Re: ТАСКОМБАНК

Это я пропустил или еще никто не заметил? В тас2ю (веб) пополнить сбер. чужими картами уже нельзя :( - их просто нет в списке. Только с комисом на на карты таса...
з.ы. уже появились карты, а в районе 16-17 не было пришлось сэпить
Востаннє редагувалось ol_zy в Чет 10 жов, 2019 20:00, всього редагувалось 1 раз.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:59

  ol_zy написав:Это я пропустил или еще никто не заметил? В тас2ю пополнить сбер. чужими картами уже нельзя :( - их просто нет в списке. Только с комисом на на карты таса...

Поклацайте по разделам. Иногда Тася просит прелюдию)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:01

  _Slava_ написав:
  ol_zy написав:Это я пропустил или еще никто не заметил? В тас2ю пополнить сбер. чужими картами уже нельзя :( - их просто нет в списке. Только с комисом на на карты таса...

Поклацайте по разделам. Иногда Тася просит прелюдию)

Уже появились - дописал.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:55

  ol_zy написав:
  _Slava_ написав:
  ol_zy написав:Это я пропустил или еще никто не заметил? В тас2ю пополнить сбер. чужими картами уже нельзя :( - их просто нет в списке. Только с комисом на на карты таса...

Поклацайте по разделам. Иногда Тася просит прелюдию)

Уже появились - дописал.

Был такой глюк в мобайле, но кратковременный. Перезашла - все карты на месте, а муж в это время сидел в вэб версии - все карты были на месте и никуда не пропадали.Во-как Наверное тася к чему то готовится :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:01

  ol_zy написав:Это я пропустил или еще никто не заметил? В тас2ю (веб) пополнить сбер. чужими картами уже нельзя :( - их просто нет в списке. Только с комисом на на карты таса...
з.ы. уже появились карты, а в районе 16-17 не было пришлось сэпить

Коли смузі закінчується, взагалі може написати, що немає ніяких карток. Перезахід, зазвичай, допомагає.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:02

  Кассандра написав:Был такой глюк в мобайле, но кратковременный. Перезашла - все карты на месте, а муж в это время сидел в вэб версии - все карты были на месте и никуда не пропадали.Во-как Наверное тася к чему то готовится

Регулярно утром и вечером (видимо при открытии и закрытии опердня) наблюдаются "пропадание карт" и задержки платежей
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:09

Вкладчик1234 я знаю, что по временам так бывает - но тогда отсутствуют ВСЕ карты. Может быть я не правильно сформулировала, поэтому вы меня не поняли - в мобайле были на тот момент только тасины карты, карты других банков были не видны. Попросила мужа зайти в вэб версию - все карты были на лицо. После этого 2 раза перезашла - всё появилось
Кассандра
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