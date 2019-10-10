Что за глупый вопрос не по теме?
Настоящий.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:03
Додано: Чет 10 жов, 2019 16:32
Заказал выплату кешбека и пополнил мобилу - около 20 минут ни того, ни другого.
UPD. пополнение прошло за полчаса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 10 жов, 2019 19:54
Re: ТАСКОМБАНК
Это я пропустил или еще никто не заметил? В тас2ю (веб) пополнить сбер. чужими картами уже нельзя - их просто нет в списке. Только с комисом на на карты таса...
з.ы. уже появились карты, а в районе 16-17 не было пришлось сэпить
Востаннє редагувалось ol_zy в Чет 10 жов, 2019 20:00, всього редагувалось 1 раз.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Чет 10 жов, 2019 19:59
Поклацайте по разделам. Иногда Тася просит прелюдию)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Чет 10 жов, 2019 20:01
Уже появились - дописал.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Чет 10 жов, 2019 20:55
Был такой глюк в мобайле, но кратковременный. Перезашла - все карты на месте, а муж в это время сидел в вэб версии - все карты были на месте и никуда не пропадали.Во-как Наверное тася к чему то готовится
Додано: Чет 10 жов, 2019 21:01
Коли смузі закінчується, взагалі може написати, що немає ніяких карток. Перезахід, зазвичай, допомагає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 10 жов, 2019 21:02
Регулярно утром и вечером (видимо при открытии и закрытии опердня) наблюдаются "пропадание карт" и задержки платежей
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 10 жов, 2019 21:09
Вкладчик1234 я знаю, что по временам так бывает - но тогда отсутствуют ВСЕ карты. Может быть я не правильно сформулировала, поэтому вы меня не поняли - в мобайле были на тот момент только тасины карты, карты других банков были не видны. Попросила мужа зайти в вэб версию - все карты были на лицо. После этого 2 раза перезашла - всё появилось
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