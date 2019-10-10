Додано: Чет 10 жов, 2019 16:32

Заказал выплату кешбека и пополнил мобилу - около 20 минут ни того, ни другого.



UPD. пополнение прошло за полчаса

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин