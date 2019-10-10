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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:03

  Квесторе_поверніться написав:
  Vint написав:Я сказал что ищу замену кредитке Привата и сходу дали 10к как фопу, хотя два года назад фопам вообще не давали)

Ви справжній ФОП чи найманий працівник який під ФОПа замаскувався? :)

Что за глупый вопрос не по теме?
Настоящий.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:32

Заказал выплату кешбека и пополнил мобилу - около 20 минут ни того, ни другого.

UPD. пополнение прошло за полчаса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:54

Re: ТАСКОМБАНК

Это я пропустил или еще никто не заметил? В тас2ю (веб) пополнить сбер. чужими картами уже нельзя :( - их просто нет в списке. Только с комисом на на карты таса...
з.ы. уже появились карты, а в районе 16-17 не было пришлось сэпить
Востаннє редагувалось ol_zy в Чет 10 жов, 2019 20:00, всього редагувалось 1 раз.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:59

  ol_zy написав:Это я пропустил или еще никто не заметил? В тас2ю пополнить сбер. чужими картами уже нельзя :( - их просто нет в списке. Только с комисом на на карты таса...

Поклацайте по разделам. Иногда Тася просит прелюдию)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:01

  _Slava_ написав:
  ol_zy написав:Это я пропустил или еще никто не заметил? В тас2ю пополнить сбер. чужими картами уже нельзя :( - их просто нет в списке. Только с комисом на на карты таса...

Поклацайте по разделам. Иногда Тася просит прелюдию)

Уже появились - дописал.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:55

  ol_zy написав:
  _Slava_ написав:
  ol_zy написав:Это я пропустил или еще никто не заметил? В тас2ю пополнить сбер. чужими картами уже нельзя :( - их просто нет в списке. Только с комисом на на карты таса...

Поклацайте по разделам. Иногда Тася просит прелюдию)

Уже появились - дописал.

Был такой глюк в мобайле, но кратковременный. Перезашла - все карты на месте, а муж в это время сидел в вэб версии - все карты были на месте и никуда не пропадали.Во-как Наверное тася к чему то готовится :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:01

  ol_zy написав:Это я пропустил или еще никто не заметил? В тас2ю (веб) пополнить сбер. чужими картами уже нельзя :( - их просто нет в списке. Только с комисом на на карты таса...
з.ы. уже появились карты, а в районе 16-17 не было пришлось сэпить

Коли смузі закінчується, взагалі може написати, що немає ніяких карток. Перезахід, зазвичай, допомагає.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:02

  Кассандра написав:Был такой глюк в мобайле, но кратковременный. Перезашла - все карты на месте, а муж в это время сидел в вэб версии - все карты были на месте и никуда не пропадали.Во-как Наверное тася к чему то готовится

Регулярно утром и вечером (видимо при открытии и закрытии опердня) наблюдаются "пропадание карт" и задержки платежей
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:09

Вкладчик1234 я знаю, что по временам так бывает - но тогда отсутствуют ВСЕ карты. Может быть я не правильно сформулировала, поэтому вы меня не поняли - в мобайле были на тот момент только тасины карты, карты других банков были не видны. Попросила мужа зайти в вэб версию - все карты были на лицо. После этого 2 раза перезашла - всё появилось
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:00

Re: ТАСКОМБАНК

Возможно подумываю выпустить новую платёжную карту В5 да бы попасть под акцию:
  Financial Expert написав:З 26.09. змінились тарифи за карткою Велика п’ятірка ТАСкомбанку. Плата за випуск основної платіжної картки MasterCard World Contactless тепер становить 150 грн. Проте ця послуга не тарифікується для клієнтів, що оформили основну картку в період з 11.09.2019 по 10.11.2019 включно.
Решта ж тарифів лишилась без змін.

На руках уже есть В5 (по которой уже давно нет активности) и WC, обе в грн и без кредлима.

Можно ли прибыть в отделение и закрыть магнитку, потом открыть новую В5 да так, чтобы получить 50 грн по приглашению друга? В друг Тас передумает и решить налит лимит на карточку )
MASolomko
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