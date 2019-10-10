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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:15
обмен валют
кто-то после 11:45 пробовал менять валюту в приложении, меняет или ошибка ?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:05
Re: ТАСКОМБАНК
Меняет успешно
Вот только СМС с отп паролем второй день в районе 11 не приходят на КС. Потом приходят стопкой
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