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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:15
обмен валют
кто-то после 11:45 пробовал менять валюту в приложении, меняет или ошибка ?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:05
Re: ТАСКОМБАНК
Меняет успешно
Вот только СМС с отп паролем второй день в районе 11 не приходят на КС. Потом приходят стопкой
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:07
Re: ТАСКОМБАНК
иногда удивляюсь тазу и его политике.
но спасибо.
п.с. еще бы выписку и в общем все ок было бы
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:52
Re: ТАСКОМБАНК
подскажите , плиз...по Б5 , достиг суммы по выплате 777 , но продолжал рассчитываться картой.. смотрю -более КБ не начисляется..раньше вроде капал , но снимать можно было позднее в след месяце.. сейчас , я так понимаю , уже все , что еще капнет в этом месяце , пропало ? ..
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:55
lincoln2
Он начисляется, но не показывается. Увидите невидимое 1 ноября. Разумеется, в октябре надо вывести накопленные 777 грн.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:59
Vorlon спасибо , уже вывел ..а может знаете , еще секретную инфо , не афишируемую Тасом ,если не по СМС считать , как можно узнать актуальную сумму уже начисленного КБ по Вике ?
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