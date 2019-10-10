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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:15

обмен валют

кто-то после 11:45 пробовал менять валюту в приложении, меняет или ошибка ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:05

Re: ТАСКОМБАНК

Меняет успешно
Вот только СМС с отп паролем второй день в районе 11 не приходят на КС. Потом приходят стопкой
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:30

Все меняет. Курс у них сейчас очень "сладкий"...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:07

Re: ТАСКОМБАНК

иногда удивляюсь тазу и его политике. :lol:
но спасибо. :)

п.с. еще бы выписку и в общем все ок было бы :!:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:52

Re: ТАСКОМБАНК

подскажите , плиз...по Б5 , достиг суммы по выплате 777 , но продолжал рассчитываться картой.. смотрю -более КБ не начисляется..раньше вроде капал , но снимать можно было позднее в след месяце.. сейчас , я так понимаю , уже все , что еще капнет в этом месяце , пропало ? ..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:55

lincoln2
Он начисляется, но не показывается. Увидите невидимое 1 ноября. Разумеется, в октябре надо вывести накопленные 777 грн.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:59

Vorlon спасибо , уже вывел :) ..а может знаете , еще секретную инфо , не афишируемую Тасом ,если не по СМС считать , как можно узнать актуальную сумму уже начисленного КБ по Вике ?
lincoln2
 
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