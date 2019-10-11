Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:46

Подскажите плз оплата кредитными средствами с Б5 покупки на ОЛХ доставке проводится Тасей как обычная покупка или как обнал со всеми вытекающими % ?

Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.