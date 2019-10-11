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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:42

  Hack-Stock написав:кешбек по магазинам, где идёт сначала блокировка, а потом списание, не починили? (Розетка, пампик, стилус)


  Vorlon написав:Hack-Stock
ИМХО нет.


Только что оплатил пудрой пампик, сразу прошла покупка, без блокировки и кишмиш есть. Но в этот раз сделал не так как всегда, раньше я оформлял заказ и сразу оплачивал. В этот раз, написал им в чат, чтобы проверили все ли позиции есть в наличии и подтвердили заказ, мне перезвонили, сказали всё есть, можете оплачивать и только после этого я оплатил.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:46

Re: Б5

Подскажите плз оплата кредитными средствами с Б5 покупки на ОЛХ доставке проводится Тасей как обычная покупка или как обнал со всеми вытекающими % ?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:50

Re: ТАСКОМБАНК

  pharus написав:Подскажите плз оплата кредитными средствами с Б5 покупки на ОЛХ доставке проводится Тасей как обычная покупка или как обнал со всеми вытекающими % ?

как перевод на карту с %
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:55

  Hack-Stock написав:
  pharus написав:Подскажите плз оплата кредитными средствами с Б5 покупки на ОЛХ доставке проводится Тасей как обычная покупка или как обнал со всеми вытекающими % ?

как перевод на карту с %
Получается, без комиса только Плативкой можно расчитаться? Б5 только как кредитку использую
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:54

  Anadonta написав:Все меняет. Курс у них сейчас очень "сладкий"...

я в курсе курса, просто неделю назад при таких же прочих, у меня при обмене даже на 100 баксах все время вываливалась ошибка превышения лимита в день.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:40

  SILVER_UA написав:
  Anadonta написав:Все меняет. Курс у них сейчас очень "сладкий"...

я в курсе курса, просто неделю назад при таких же прочих, у меня при обмене даже на 100 баксах все время вываливалась ошибка превышения лимита в день.

Так може ви і перевищували? До того востаннє коли міняли?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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