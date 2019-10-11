|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:42
Hack-Stock написав:
кешбек по магазинам, где идёт сначала блокировка, а потом списание, не починили? (Розетка, пампик, стилус)
Vorlon написав:Hack-Stock
ИМХО нет.
Только что оплатил пудрой пампик, сразу прошла покупка, без блокировки и кишмиш есть. Но в этот раз сделал не так как всегда, раньше я оформлял заказ и сразу оплачивал. В этот раз, написал им в чат, чтобы проверили все ли позиции есть в наличии и подтвердили заказ, мне перезвонили, сказали всё есть, можете оплачивать и только после этого я оплатил.
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 257
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:46
Подскажите плз оплата кредитными средствами с Б5 покупки на ОЛХ доставке проводится Тасей как обычная покупка или как обнал со всеми вытекающими % ?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
-
pharus
-
-
- Повідомлень: 948
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 2316 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:50
pharus написав:
Подскажите плз оплата кредитными средствами с Б5 покупки на ОЛХ доставке проводится Тасей как обычная покупка или как обнал со всеми вытекающими % ?
как перевод на карту с %
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 257
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:55
Hack-Stock написав: pharus написав:
Подскажите плз оплата кредитными средствами с Б5 покупки на ОЛХ доставке проводится Тасей как обычная покупка или как обнал со всеми вытекающими % ?
как перевод на карту с %
Получается, без комиса только Плативкой можно расчитаться? Б5 только как кредитку использую
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
-
pharus
-
-
- Повідомлень: 948
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 2316 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:54
Anadonta написав:
Все меняет. Курс у них сейчас очень "сладкий"...
я в курсе курса, просто неделю назад при таких же прочих, у меня при обмене даже на 100 баксах все время вываливалась ошибка превышения лимита в день.
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 445
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:40
SILVER_UA написав: Anadonta написав:
Все меняет. Курс у них сейчас очень "сладкий"...
я в курсе курса, просто неделю назад при таких же прочих, у меня при обмене даже на 100 баксах все время вываливалась ошибка превышения лимита в день.
Так може ви і перевищували? До того востаннє коли міняли?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3616
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:00
MASolomko написав:
На руках уже есть В5 (по которой уже давно нет активности) и WC, обе в грн и без кредлима.
Можно ли прибыть в отделение и закрыть магнитку, потом открыть новую В5 да так, чтобы получить 50 грн по приглашению друга? В друг Тас передумает и решить налит лимит на карточку )
Чтобы передумать, им для начала надо научится думать. Но если получите Б5 контактлес бесплатно - отпишитесь. )
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|