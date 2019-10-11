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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:00
Maksi2 написав: MASolomko написав:
На руках уже есть В5 (по которой уже давно нет активности) и WC, обе в грн и без кредлима.
Можно ли прибыть в отделение и закрыть магнитку, потом открыть новую В5 да так, чтобы получить 50 грн по приглашению друга? В друг Тас передумает и решить налит лимит на карточку )
Чтобы передумать, им для начала надо научится думать. Но если получите Б5 контактлес бесплатно - отпишитесь. )
Я заказал неделю назад, на следующей должна прийти в отделение
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