Maksi2 написав:
Чтобы передумать, им для начала надо научится думать. Но если получите Б5 контактлес бесплатно - отпишитесь. )
Я заказал неделю назад, на следующей должна прийти в отделение
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:00
Я заказал неделю назад, на следующей должна прийти в отделение
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Суб 12 жов, 2019 19:56
Планую завести кілька депозитів через TAS2U в грн і валюті.
Підкажіть, який пакет вибрати з безкоштовним входом/виходом, можна по СЕП,
і з мінімальними комісіями за відкриття та РКО?
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