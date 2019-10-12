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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2955295629572958

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:00

  Maksi2 написав:
  MASolomko написав:На руках уже есть В5 (по которой уже давно нет активности) и WC, обе в грн и без кредлима.

Можно ли прибыть в отделение и закрыть магнитку, потом открыть новую В5 да так, чтобы получить 50 грн по приглашению друга? В друг Тас передумает и решить налит лимит на карточку )

Чтобы передумать, им для начала надо научится думать. Но если получите Б5 контактлес бесплатно - отпишитесь. )

Я заказал неделю назад, на следующей должна прийти в отделение
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:56

Планую завести кілька депозитів через TAS2U в грн і валюті.
Підкажіть, який пакет вибрати з безкоштовним входом/виходом, можна по СЕП,
і з мінімальними комісіями за відкриття та РКО?
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 22:00

  undeadserf написав:Планую завести кілька депозитів через TAS2U в грн і валюті.
Підкажіть, який пакет вибрати з безкоштовним входом/виходом, можна по СЕП,
і з мінімальними комісіями за відкриття та РКО?


Открываете карту Б5 (без кр.лимита) или плативку (которые автоматом дают при открытии депо в отделении).
На нее, б5, можете внести деньги через П2П в Т2Ю. открываете с нее депозит (можете пополнять этот депозит потом по номеру счета СЭПом гривней бесплатно). Если валюта - то придется ножками приносить на счет.
В общем в вашем случае достаточно вломиться в отделение, открыть там минимальный депо, получить 2 бесплатные карты к нему, для того чтобы просто стать клиентом и можно было пользоваться ИБ. Все остальное - уже дооткроете сами в ТАС2Ю.
Но если с ТАЗом не имели раньше дело - то есть небольшие нюансы, типа 10 грн за СМС инфо при окончании депо на плативку. :lol: (вот поэтому можно попробовать скидывать окончившееся депо на б5, где нет платы за СМСинфо, а дальше ощадный в помощь :wink: ). И другие баяны, о к-рых здесь пишут иногда. Нехорошо конечно, но терпимо. :D
Alex2007
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  #<1 ... 2955295629572958
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