Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2955295629572958 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 183 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 41 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 52 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 183 Додано: Суб 12 жов, 2019 14:00 Maksi2 написав: MASolomko написав: На руках уже есть В5 (по которой уже давно нет активности) и WC, обе в грн и без кредлима.



Можно ли прибыть в отделение и закрыть магнитку, потом открыть новую В5 да так, чтобы получить 50 грн по приглашению друга? В друг Тас передумает и решить налит лимит на карточку ) На руках уже есть В5 (по которой уже давно нет активности) и WC, обе в грн и без кредлима.Можно ли прибыть в отделение и закрыть магнитку, потом открыть новую В5 да так, чтобы получить 50 грн по приглашению друга? В друг Тас передумает и решить налит лимит на карточку )

Чтобы передумать, им для начала надо научится думать. Но если получите Б5 контактлес бесплатно - отпишитесь. ) Чтобы передумать, им для начала надо научится думать. Но если получите Б5 контактлес бесплатно - отпишитесь. )

Я заказал неделю назад, на следующей должна прийти в отделение Я заказал неделю назад, на следующей должна прийти в отделение F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9886 З нами з: 23.01.13 Подякував: 288 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 19:56 Планую завести кілька депозитів через TAS2U в грн і валюті.

Підкажіть, який пакет вибрати з безкоштовним входом/виходом, можна по СЕП,

і з мінімальними комісіями за відкриття та РКО? undeadserf Повідомлень: 26 З нами з: 08.09.15 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 22:00 undeadserf написав: Планую завести кілька депозитів через TAS2U в грн і валюті.

Підкажіть, який пакет вибрати з безкоштовним входом/виходом, можна по СЕП,

і з мінімальними комісіями за відкриття та РКО? Планую завести кілька депозитів через TAS2U в грн і валюті.Підкажіть, який пакет вибрати з безкоштовним входом/виходом, можна по СЕП,і з мінімальними комісіями за відкриття та РКО?



Открываете карту Б5 (без кр.лимита) или плативку (которые автоматом дают при открытии депо в отделении).

На нее, б5, можете внести деньги через П2П в Т2Ю. открываете с нее депозит (можете пополнять этот депозит потом по номеру счета СЭПом гривней бесплатно). Если валюта - то придется ножками приносить на счет.

В общем в вашем случае достаточно вломиться в отделение, открыть там минимальный депо, получить 2 бесплатные карты к нему, для того чтобы просто стать клиентом и можно было пользоваться ИБ. Все остальное - уже дооткроете сами в ТАС2Ю.

Но если с ТАЗом не имели раньше дело - то есть небольшие нюансы, типа 10 грн за СМС инфо при окончании депо на плативку. (вот поэтому можно попробовать скидывать окончившееся депо на б5, где нет платы за СМСинфо, а дальше ощадный в помощь ). И другие баяны, о к-рых здесь пишут иногда. Нехорошо конечно, но терпимо. Открываете карту Б5 (без кр.лимита) или плативку (которые автоматом дают при открытии депо в отделении).На нее, б5, можете внести деньги через П2П в Т2Ю. открываете с нее депозит (можете пополнять этот депозит потом по номеру счета СЭПом гривней бесплатно). Если валюта - то придется ножками приносить на счет.В общем в вашем случае достаточно вломиться в отделение, открыть там минимальный депо, получить 2 бесплатные карты к нему, для того чтобы просто стать клиентом и можно было пользоваться ИБ. Все остальное - уже дооткроете сами в ТАС2Ю.Но если с ТАЗом не имели раньше дело - то есть небольшие нюансы, типа 10 грн за СМС инфо при окончании депо на плативку.(вот поэтому можно попробовать скидывать окончившееся депо на б5, где нет платы за СМСинфо, а дальше ощадный в помощь). И другие баяны, о к-рых здесь пишут иногда. Нехорошо конечно, но терпимо. Alex2007

Повідомлень: 1698 З нами з: 11.10.16 Подякував: 814 раз. Подякували: 650 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2955295629572958 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, J ramaz і 3 гостейМодератори: ТупУм