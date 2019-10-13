Maksi2 написав:
Чтобы передумать, им для начала надо научится думать. Но если получите Б5 контактлес бесплатно - отпишитесь. )
Я заказал неделю назад, на следующей должна прийти в отделение
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:00
Я заказал неделю назад, на следующей должна прийти в отделение
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Додано: Суб 12 жов, 2019 19:56
Планую завести кілька депозитів через TAS2U в грн і валюті.
Підкажіть, який пакет вибрати з безкоштовним входом/виходом, можна по СЕП,
і з мінімальними комісіями за відкриття та РКО?
Додано: Суб 12 жов, 2019 22:00
Открываете карту Б5 (без кр.лимита) или плативку (которые автоматом дают при открытии депо в отделении).
На нее, б5, можете внести деньги через П2П в Т2Ю. открываете с нее депозит (можете пополнять этот депозит потом по номеру счета СЭПом гривней бесплатно). Если валюта - то придется ножками приносить на счет.
В общем в вашем случае достаточно вломиться в отделение, открыть там минимальный депо, получить 2 бесплатные карты к нему, для того чтобы просто стать клиентом и можно было пользоваться ИБ. Все остальное - уже дооткроете сами в ТАС2Ю. Ничего сверх-особенного в общем-то нет.
Но если с ТАЗом не имели раньше дело - то есть небольшие нюансы, типа 10 грн за СМС инфо при окончании депо на плативку. (вот поэтому можно попробовать скидывать окончившееся депо на б5, где нет платы за СМСинфо, а дальше ощадный в помощь ). И другие баяны, о к-рых здесь пишут иногда, хотя они в основном касаются кредитных продуктов. Нехорошо бывает конечно, но терпимо.
Додано: Суб 12 жов, 2019 22:10
Re: ТАСКОМБАНК
Лимит на обмен валюты обновляется в 00.00?
Лимит на выходных тоже обновляется?
Есть какие-то доверенности на снятие с ощадника другого человека?
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Додано: Нед 13 жов, 2019 09:56
Re: ТАСКОМБАНК
Водоканал не могу оплатить. Платеж постоянно возвращается. У всех так?
Додано: Пон 14 жов, 2019 09:07
Доброе утро, на выходных не обновляется.
Будет обновлен в ночь на среду 16.10.19 после 00:01
По ощадному - да, необходима генеральная доверенность.
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