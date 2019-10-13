Додано: Суб 12 жов, 2019 22:00

undeadserf написав: Планую завести кілька депозитів через TAS2U в грн і валюті.

Підкажіть, який пакет вибрати з безкоштовним входом/виходом, можна по СЕП,

і з мінімальними комісіями за відкриття та РКО? Планую завести кілька депозитів через TAS2U в грн і валюті.Підкажіть, який пакет вибрати з безкоштовним входом/виходом, можна по СЕП,і з мінімальними комісіями за відкриття та РКО?

Открываете карту Б5 (без кр.лимита) или плативку (которые автоматом дают при открытии депо в отделении).На нее, б5, можете внести деньги через П2П в Т2Ю. открываете с нее депозит (можете пополнять этот депозит потом по номеру счета СЭПом гривней бесплатно). Если валюта - то придется ножками приносить на счет.В общем в вашем случае достаточно вломиться в отделение, открыть там минимальный депо, получить 2 бесплатные карты к нему, для того чтобы просто стать клиентом и можно было пользоваться ИБ. Все остальное - уже дооткроете сами в ТАС2Ю. Ничего сверх-особенного в общем-то нет.Но если с ТАЗом не имели раньше дело - то есть небольшие нюансы, типа 10 грн за СМС инфо при окончании депо на плативку.(вот поэтому можно попробовать скидывать окончившееся депо на б5, где нет платы за СМСинфо, а дальше ощадный в помощь). И другие баяны, о к-рых здесь пишут иногда, хотя они в основном касаются кредитных продуктов. Нехорошо бывает конечно, но терпимо.