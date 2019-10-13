Как там кассовая политика ТАСа?
Можно пополнить карту Универсала в кассе ТАС без приключений?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 жов, 2019 19:33
Как там кассовая политика ТАСа?
Можно пополнить карту Универсала в кассе ТАС без приключений?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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