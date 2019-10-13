Как там кассовая политика ТАСа?
Можно пополнить карту Универсала в кассе ТАС без приключений?
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Додано: Пон 14 жов, 2019 19:33
Как там кассовая политика ТАСа?
Можно пополнить карту Универсала в кассе ТАС без приключений?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 14 жов, 2019 21:17
Re: не удается привязать карту для оплаты через Portmone!
Не удается зарегистрировать карту для оплаты через Portmone! Не приходит на телефон смс с кодом, для подтверждения верификации карты. Попробовал карты других банков зарегистрировать в Portmone, то все проходит на ура, а карты ТАСа никак. Кто-то с таким сталкивался или только мне "повезло"?
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