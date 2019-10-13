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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2956295729582959

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:33

Как там кассовая политика ТАСа?
Можно пополнить карту Универсала в кассе ТАС без приключений?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 3077
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Подякував: 608 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:17

Re: не удается привязать карту для оплаты через Portmone!

Не удается зарегистрировать карту для оплаты через Portmone! Не приходит на телефон смс с кодом, для подтверждения верификации карты. Попробовал карты других банков зарегистрировать в Portmone, то все проходит на ура, а карты ТАСа никак. Кто-то с таким сталкивался или только мне "повезло"?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 114
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:47

Re: ТАСКОМБАНК

А Ощадний рахунок нормально насчитывает проценты или только на рабочие дни без праздников и выходных?
Slx
 
Повідомлень: 188
З нами з: 23.07.18
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  #<1 ... 2956295729582959
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