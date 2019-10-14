Додано: Пон 14 жов, 2019 21:17

Не удается зарегистрировать карту для оплаты через Portmone! Не приходит на телефон смс с кодом, для подтверждения верификации карты. Попробовал карты других банков зарегистрировать в Portmone, то все проходит на ура, а карты ТАСа никак. Кто-то с таким сталкивался или только мне "повезло"?