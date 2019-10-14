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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2957295829592960

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:25

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK, платежная карта "MasterCard World Contactless" к пакету В5, которую можно выпустить на условиях "не тарифікується для клієнтів, що оформили основну картку в період з 11.09.2019 по 10.11.2019 включно", выпускается как персонифицированная, так и нет?

Если заказывать персонифицированную, то как проконтролировать менеджера в отделении, чтобы он подал заявку на выпуск акционной карты?

PS До получения карты кредитный лимит озвучивают сразу или нет?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:50

  MASolomko написав:TASCOMBANK, платежная карта "MasterCard World Contactless" к пакету В5, которую можно выпустить на условиях "не тарифікується для клієнтів, що оформили основну картку в період з 11.09.2019 по 10.11.2019 включно", выпускается как персонифицированная, так и нет?

Если заказывать персонифицированную, то как проконтролировать менеджера в отделении, чтобы он подал заявку на выпуск акционной карты?

PS До получения карты кредитный лимит озвучивают сразу или нет?


Добрый день, а они обычную и не смогут выпустить.

Кредитный лимит не озвучивают.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:59

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK, а карта "MasterCard World Contactless" только именная или могут выдать мгновенную при наличии?
MASolomko
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  #<1 ... 2957295829592960
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