|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 жов, 2019 13:25
TASCOMBANK, платежная карта "MasterCard World Contactless" к пакету В5, которую можно выпустить на условиях "не тарифікується для клієнтів, що оформили основну картку в період з 11.09.2019 по 10.11.2019 включно", выпускается как персонифицированная, так и нет?
Если заказывать персонифицированную, то как проконтролировать менеджера в отделении, чтобы он подал заявку на выпуск акционной карты?
PS До получения карты кредитный лимит озвучивают сразу или нет?
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1301
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 жов, 2019 13:50
MASolomko написав:
TASCOMBANK, платежная карта "MasterCard World Contactless" к пакету В5, которую можно выпустить на условиях "не тарифікується для клієнтів, що оформили основну картку в період з 11.09.2019 по 10.11.2019 включно", выпускается как персонифицированная, так и нет?
Если заказывать персонифицированную, то как проконтролировать менеджера в отделении, чтобы он подал заявку на выпуск акционной карты?
PS До получения карты кредитный лимит озвучивают сразу или нет?
Добрый день, а они обычную и не смогут выпустить.
Кредитный лимит не озвучивают.
-
TASCOMBANK
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2725
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 жов, 2019 13:59
TASCOMBANK, а карта "MasterCard World Contactless" только именная или могут выдать мгновенную при наличии?
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1301
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 жов, 2019 14:30
isen написав:
В ТАС2Ю с карты Альфы на Ощадный , затем с Ощадного на Б5
Альфа комиссию не возьмет за исходящий P2P?
-
dengon
-
-
- Повідомлень: 254
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1239 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 15 жов, 2019 14:36
dengon написав: isen написав:
В ТАС2Ю с карты Альфы на Ощадный , затем с Ощадного на Б5
Альфа комиссию не возьмет за исходящий P2P?
Инициирование платежа идет из TAS2U, идет списание с МСС 6538, доп комиссий Альфа не берет
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25762
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1127 раз.
- Подякували: 6046 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:11
del
Востаннє редагувалось Igneus
в Вів 15 жов, 2019 17:21, всього редагувалось 1 раз.
-
Igneus
-
-
- Повідомлень: 218
- З нами з: 29.08.18
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:18
Igneus
На даний момент можна. На Ощадний або гасити заборгованість по кредитці через кнопку. Прохання почистити за собою.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3623
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 465 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|