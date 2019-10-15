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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2958295929602961>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:25

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK, платежная карта "MasterCard World Contactless" к пакету В5, которую можно выпустить на условиях "не тарифікується для клієнтів, що оформили основну картку в період з 11.09.2019 по 10.11.2019 включно", выпускается как персонифицированная, так и нет?

Если заказывать персонифицированную, то как проконтролировать менеджера в отделении, чтобы он подал заявку на выпуск акционной карты?

PS До получения карты кредитный лимит озвучивают сразу или нет?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:50

  MASolomko написав:TASCOMBANK, платежная карта "MasterCard World Contactless" к пакету В5, которую можно выпустить на условиях "не тарифікується для клієнтів, що оформили основну картку в період з 11.09.2019 по 10.11.2019 включно", выпускается как персонифицированная, так и нет?

Если заказывать персонифицированную, то как проконтролировать менеджера в отделении, чтобы он подал заявку на выпуск акционной карты?

PS До получения карты кредитный лимит озвучивают сразу или нет?


Добрый день, а они обычную и не смогут выпустить.

Кредитный лимит не озвучивают.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:59

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK, а карта "MasterCard World Contactless" только именная или могут выдать мгновенную при наличии?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:30

  isen написав:В ТАС2Ю с карты Альфы на Ощадный , затем с Ощадного на Б5

Альфа комиссию не возьмет за исходящий P2P?
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:36

  dengon написав:
  isen написав:В ТАС2Ю с карты Альфы на Ощадный , затем с Ощадного на Б5

Альфа комиссию не возьмет за исходящий P2P?

Инициирование платежа идет из TAS2U, идет списание с МСС 6538, доп комиссий Альфа не берет
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:18

Igneus
На даний момент можна. На Ощадний або гасити заборгованість по кредитці через кнопку. Прохання почистити за собою.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:17

Доброго усім вечора. Коротко поділюсь особистим ляпом при оплаті В5 за рахунок кредитних на "Новій пошті" (для багатьох це не новина, переконаний):
- оплатив товар на "НП" через термінал, в смс прилетіла вартість доставленого товару, працівник при оплаті зазначила, що оплачується виключно сума, виставлена продавцем;
- при перегляді витрат увечері виявив недостачу певної суми (коло 50-ти грн.), при пошуку по операціях за день недостача балансу була виявлена в проводці саме по "НП" в якості комісії;
- під час вияснення ситуації "НП" послалась на банк-емітент, банк повідомив, що УСІ ОПЕРАЦІЇ В НОВІЙ ПОШТІ ЧЕРЕЗ ТЕРМІНАЛ ПРОВОДЯТЬСЯ ЯК ПЕРЕКАЗИ З КАРТКИ НА КАРТКУ !!! (відповідно - коміс як при переказі з В5 на іншу картку - 15+4,5% ... ніби так, можу помилятись);
- після дзвінка на ГЛ "НП" було з"ясовано, що мене повинні були попередити про специфіку налаштувань терміналів. В результаті пояснень прийшли до рішення, що можна написати заяву-звернення на повернення коштів із вказанням причини;
- зважаючи на відстань до відділення і малу суму, мною було прийнято вольове рішення послати "НП" у пішу еротичну прогулянку і мінімізувати з ними контакти, а також забути про В5 для таких проводок
Висновок: не повторюйте моїх помилок і цікавтесь при оплаті налаштуваннями терміналів. Бо, сцуко, неприємно ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:37

  stas_rst написав:...- зважаючи на відстань до відділення і малу суму, мною було прийнято ЛЕДАЧЕ рішення послати "НП" у пішу еротичну прогулянку і мінімізувати з ними контакти, а також забути про В5 для таких проводок

Виправив за вас. Не треба, будь ласка, плутати в майбутньому два протилежних за смислом слова.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:00

Re: ТАСКОМБАНК

Гиоц квитанция кому-то в приложении уже доступна?
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:03

Re: ТАСКОМБАНК

Alex_ki написав:Гиоц квитанция кому-то в приложении уже доступна?
Удалите подписку и добавьте ее снова, счета сразу же появятся
.......
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