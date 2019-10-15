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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 жов, 2019 13:25
TASCOMBANK, платежная карта "MasterCard World Contactless" к пакету В5, которую можно выпустить на условиях "не тарифікується для клієнтів, що оформили основну картку в період з 11.09.2019 по 10.11.2019 включно", выпускается как персонифицированная, так и нет?
Если заказывать персонифицированную, то как проконтролировать менеджера в отделении, чтобы он подал заявку на выпуск акционной карты?
PS До получения карты кредитный лимит озвучивают сразу или нет?
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MASolomko
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Додано: Вів 15 жов, 2019 13:50
MASolomko написав:
TASCOMBANK, платежная карта "MasterCard World Contactless" к пакету В5, которую можно выпустить на условиях "не тарифікується для клієнтів, що оформили основну картку в період з 11.09.2019 по 10.11.2019 включно", выпускается как персонифицированная, так и нет?
Если заказывать персонифицированную, то как проконтролировать менеджера в отделении, чтобы он подал заявку на выпуск акционной карты?
PS До получения карты кредитный лимит озвучивают сразу или нет?
Добрый день, а они обычную и не смогут выпустить.
Кредитный лимит не озвучивают.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 13:59
TASCOMBANK, а карта "MasterCard World Contactless" только именная или могут выдать мгновенную при наличии?
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MASolomko
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Додано: Вів 15 жов, 2019 14:30
isen написав:
В ТАС2Ю с карты Альфы на Ощадный , затем с Ощадного на Б5
Альфа комиссию не возьмет за исходящий P2P?
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dengon
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Додано: Вів 15 жов, 2019 14:36
dengon написав: isen написав:
В ТАС2Ю с карты Альфы на Ощадный , затем с Ощадного на Б5
Альфа комиссию не возьмет за исходящий P2P?
Инициирование платежа идет из TAS2U, идет списание с МСС 6538, доп комиссий Альфа не берет
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Faceless
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Додано: Вів 15 жов, 2019 17:18
Igneus
На даний момент можна. На Ощадний або гасити заборгованість по кредитці через кнопку. Прохання почистити за собою.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 15 жов, 2019 19:17
Доброго усім вечора. Коротко поділюсь особистим ляпом при оплаті В5 за рахунок кредитних на "Новій пошті" (для багатьох це не новина, переконаний):
- оплатив товар на "НП" через термінал, в смс прилетіла вартість доставленого товару, працівник при оплаті зазначила, що оплачується виключно сума, виставлена продавцем;
- при перегляді витрат увечері виявив недостачу певної суми (коло 50-ти грн.), при пошуку по операціях за день недостача балансу була виявлена в проводці саме по "НП" в якості комісії;
- під час вияснення ситуації "НП" послалась на банк-емітент, банк повідомив, що УСІ ОПЕРАЦІЇ В НОВІЙ ПОШТІ ЧЕРЕЗ ТЕРМІНАЛ ПРОВОДЯТЬСЯ ЯК ПЕРЕКАЗИ З КАРТКИ НА КАРТКУ !!! (відповідно - коміс як при переказі з В5 на іншу картку - 15+4,5% ... ніби так, можу помилятись);
- після дзвінка на ГЛ "НП" було з"ясовано, що мене повинні були попередити про специфіку налаштувань терміналів. В результаті пояснень прийшли до рішення, що можна написати заяву-звернення на повернення коштів із вказанням причини;
- зважаючи на відстань до відділення і малу суму, мною було прийнято вольове рішення послати "НП" у пішу еротичну прогулянку і мінімізувати з ними контакти, а також забути про В5 для таких проводок
Висновок: не повторюйте моїх помилок і цікавтесь при оплаті налаштуваннями терміналів. Бо, сцуко, неприємно ...
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stas_rst
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Додано: Вів 15 жов, 2019 19:37
stas_rst написав:
...- зважаючи на відстань до відділення і малу суму, мною було прийнято ЛЕДАЧЕ
рішення послати "НП" у пішу еротичну прогулянку і мінімізувати з ними контакти, а також забути про В5 для таких проводок
Виправив за вас. Не треба, будь ласка, плутати в майбутньому два протилежних
за смислом слова.
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Slx
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Додано: Вів 15 жов, 2019 20:00
Гиоц квитанция кому-то в приложении уже доступна?
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Alex_ki
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Додано: Вів 15 жов, 2019 20:03
Alex_ki написав:Гиоц квитанция кому-то в приложении уже доступна?
Удалите подписку и добавьте ее снова, счета сразу же появятся
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Boundless
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